Ato em Belém cobra justiça para Bruno Pereira e Dom Phillips

Movimentos sociais se reúnem, na manhã deste domingo (19), em frente à agência da Caixa na Presidente Vargas, em Belém, em protesto contra o assassinato do jornalista inglês Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira. A manifesta cobra justiça para o caso e manifesta solidariedade às famílias das vítimas.

Os ambientalistas desapareceram no último dia 5 de junho, no Vale do Javari, no Amazonas. Após dez dias de buscas, a Polícia Federal encontrou os corpos, com auxílio de indígenas e comunidade, na última quarta-feira, 15, seguindo as pistas da confissão de um dos suspeitos. O caso segue sendo investigado em sigilo.

Essa matéria está sendo atualizada. Acompanhe para mais informações