PF confirma que parte de restos mortais são do indigenista Bruno Pereira

Parte dos restos mortais encontrados no Amazonas são do indigenista Bruno Araújo Pereira. A informação foi confirmada pela Polícia Federal neste sábado (18). A identificação foi possível após exame da arcada dentária no Instituto Nacional de Criminalística. Na sexta-feira (17), peritos já haviam confirmado partes do material humano eram do jornalista Dom Phillips. As informações são do G1 Nacional.

Por meio de um comunicado, PF informou que Dom e Bruno foram atingidos por disparos de armas de fogo. O indigenista foi baleado três vezes, na cabeça e no tórax, já o jornalista, uma vez, no tórax. Três suspeitos estão presos pelo crime. Um deles, que era considerado foragido, foi detido neste sábado.

Dom e Bruno estavam desaparecidos desde o último dia 5 de junho, enquanto faziam uma viagem na terra indígena do Vale do Javari, no Amazonas. Restos humanos foram encontrados na quarta-feira (15), após Amarildo da Costa Oliveira, conhecido como "Pelado", confessar envolvimento no assassinato e indicar onde estavam os corpos. O material foi trazido para análise em Brasília.

A PF detalhou que o exame médico-legal feito pelos peritos aponta que "a morte do Sr. Dom Phillips foi causada por traumatismo toracoabdominal por disparo de arma de fogo com munição típica de caça, com múltiplos balins, ocasionando lesões principalmente sediadas na região abdominal e torácica (1 tiro)".

Já a morte de Bruno Pereira, "foi causada por traumatismo toracoabdominal e craniano por disparos de arma de fogo com munição típica de caça, com múltiplos balins, que ocasionaram lesões sediadas no tórax/abdômen (2 tiros) e face/crânio (1 tiro)".

Leia íntegra da nota da Polícia Federal:

"A Polícia Federal confirma que os remanescentes do Sr. Bruno Pereira fazem parte do material que passa por perícia no Instituto Nacional de Criminalística (INC). A confirmação foi feita com base no exame de Odontologia Legal (arcada dentária).

Na noite de ontem, 18/06/2022, foi confirmada a identificação de remanescentes do Sr. Dom Phillips por exame papiloscópico (impressões digitais), em complementação a identificação prévia por odontologia legal, combinada com antropologia aorense.

Não existem indicativos da presença de outros indivíduos em meio ao material que passa por exames.

O exame médico-legal, realizado pelos peritos da PF, indica que a morte do Sr. Dom Phillips foi causada por traumatismo toracoabdominal por disparo de arma de fogo com munição típica de caça, com múltiplos balins, ocasionando lesões principalmente sediadas na região abdominal e torácica (1 tiro).

A morte do Sr. Bruno Pereira foi causada por traumatismo toracoabdominal e craniano por disparos de arma de fogo com munição típica de caça, com múltiplos balins, que ocasionaram lesões sediadas no tórax/abdômen (2 tiros) e face/crânio (1 tiro).

Os trabalhos dos peritos do Instituto Nacional de Criminalística, nos próximos dias, serão concentrados nos exames de Genética Forense, Antropologia Forense e métodos complementares de Medicina Legal, para identificação completa dos remanescentes e compreensão da dinâmica dos eventos."