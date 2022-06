OAB seção Pará e nacional cobram investigação sobre a morte de Bruno Pereira e de Dom Phillips

Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará, por meio de sua Comissão de Direitos Humanos, publicou nesta quinta-feira (16) uma nota lamentando “a morte do indigenista Bruno Araújo Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips, cujos indícios apontam que foram brutalmente assassinados no município de Atalaia do Norte, na região do Vale do Javari, interior do estado do Amazonas”. A entidade exige que “a investigação seja rigorosa”.

A OAB nacional também divulgou uma nota nesta quinta-feira, dizendo que vai acompanhar os desdobramentos da investigação para "cobrar das autoridades a responsabilização" dos envolvidos no crime. A comissão de Diretos Humanos da entidade recebeu a atribuição de monitorar a sequência dos trabalhos.

"Neste momento de profunda dor, a OAB se solidariza com as famílias de Bruno Pereira e Dom Phillips, e todos os jornalistas e ambientalistas que enfrentam inaceitáveis riscos e ameaças no cumprimento de suas missões", diz o texto.

A seção Pará da Ordem afirma que não “hesitará em reforçar a cobrança junto às autoridades de segurança pública e acompanhará os desdobramentos do caso”, citando que os “direitos humanos são frequentemente violados em nosso país. Vivenciamos um momento delicado. Não são casos isolados. Há uma clara banalização da violência, em especial contra profissionais que visam apenas cumprir suas respectivas missões”.