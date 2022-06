Caso Bruno e Dom: PF investiga cinco suspeitos, inclusive possível mandante

Com a confirmação do assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips, as investigações foram ampliadas e, até o momento, indicam a possível participação de cinco pessoa no crime: três suspeitos de envolvimento direto na morte dos dois; um suposto envolvido na tentativa de ocultar os restos mortais; e um possível mandante. As informações foram divulgadas pela Globo News, que apurou junto a fontes da corporação.

Segundo os investigadores ouvidos pela reportagem, há indícios mais fortes a respeito dos executores, até o momento. Porém, a PF tenta reunir mais elementos sobre o suposto mandante do crime.

Existe a possibilidade de um terceiro pedido de prisão ser expedido em breve. Agora, o inquérito tenta esclarecer se o caso tem ligação com crimes anteriores desses mesmos suspeitos.

Os únicos presos até o momento são os irmãos Amarildo da Costa Oliveira, conhecido como "Pelado" – que confessou o crime nesta quarta (15) –, e Oseney da Costa de Oliveira.