Políticos paraenses pedem justiça pela morte de Dom Phillips e Bruno Pereira

A confirmação das mortes do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista servidor da Fundação Nacional do Índio Bruno Pereira repercutiu no meio político, com pedidos de justiça e de aprofundamento nas investigações. Para a deputada federal Vivi Reis (Psol), está claro que os dois envolvidos que confessaram o crime fazem parte de um grupo criminoso muito maior. Segundo ela, há muitas perguntas a serem respondidas, e a principal delas é quem mandou matar a dupla que viajava a trabalho pela região do Vale do Javari, no estado do Amazonas. "Nosso luto será transformado, cada vez mais, em luta em defesa da Amazônia e por justiça para cada vida ceifada neste território. Bolsonaro diz que o jornalista Dom Phillips era mal visto na região amazônica por suas denúncias em relação ao garimpo ilegal. Para ele “do bem” são os que destroem, poluem e matam os povos que vivem aqui. Mal visto é o governo que deixa rastro de sujeira e sangue escorrendo no país", disse a parlamentar, via Twitter.

A deputada estadual Marinor Brito (Psol) lembrou que o Brasil figura em quarto lugar do ranking dos países com mais mortes de defensores ambientais e classificou o fato como uma realidade cruel. Para ela, o meio ambiente e os defensores da Amazônia estão reféns da gestão do presidente Jair Bolsonaro (PL). "[Um governo] que ativamente fomentou a violência, o desmatamento e a impunidade em todos os âmbitos de nosso país. As mãos sujas de sangue não são somente as dos assassinos do indigenista e do jornalista inglês, mas também de Bolsonaro e todos aqueles que compactuam ativamente para a normalização da destruição do nosso meio ambiente", disse ela, que também agradeceu ao esforço dos indígenas que participaram das buscas na floresta.

"Meu profundo pesar e minha solidariedade a Beatriz Matos, Alessandra Sampaio e demais familiares de Bruno Araújo e Dom Phillips, vítimas do crime organizado que eles tanto combatiam, devotados pelo amor à Amazônia e aos povos indígenas", publicou o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (Psol), nas redes sociais.

