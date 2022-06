Pré-candidatos à Presidência pedem justiça por morte de Dom Phillips e Bruno Pereira

Os assassinatos do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira repercutiram entre os políticos brasileiros nas últimas 24 horas, inclusive entre os pré-candidatos à Presidência da República. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o Brasil é um país muito grandioso e civilizado para passar uma imagem tão negativa para o resto do mundo. Ele acredita que a comunidade internacional sabe que o crime está diretamente relacionado ao desmonte de políticas públicas de proteção aos povos indígenas. "A democracia e o Brasil não toleram nem podem mais conviver com a violência, o ódio e o desprezo pelos valores da civilização. Bruno e Dom viverão em nossa memória e na esperança de um mundo melhor", pontuou por meio de nota assinada por ele e pelo pré-candidato a vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB). O presidente Jair Bolsonaro (PL) se limitou a dizer que Phillips era "mal visto" por escrever reportagens contra garimpeiros, durante entrevista para a jornalista Leda Nagle.

"Defendo severa investigação desse crime bárbaro. É preciso dar um basta à impunidade. Meus sentimentos às famílias do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira neste momento inconsolável. Que a coragem desses dois defensores dos direitos humanos e do meio ambiente nos inspire a lutar. O Brasil precisa voltar a ter paz", disse a senadora Simone Tebet (MDB). Já o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) comparou o crime aos assassinatos cometidos pelo grupo Estado Islâmico. "A forma brutal como os assassinos acabaram com as vidas de Bruno e Dom Phillips mostra que a omissão dos governos criou mais que um estado paralelo, fez nascer um versão cabocla do Estado Islâmico, dentro do nosso território", publicou ele no Twitter.

O deputado federal André Janones (Avante) disse que o governo vai falar barbaridades que "nós seres humanos teremos nojo ao escutar sobre a morte de Dom e Bruno. E fará isso pra esconder a tragédia que é a inflação hoje e mais um reajuste nos combustíveis. A cortina de fumaça da vez são vidas e ele com nada se importa", lamentou. Pré-candidato pelo União Brasil, Luciano Bivar também lamentou os assassinatos. "O Brasil inteiro acompanhou as buscas e descobriu que a Amazônia está tomada por invasores criminosos. Esses crimes não podem ficar impunes", defendeu.

