Restos mortais de jornalista e indigenista chegam em Brasília

A urna com os restos mortais do jornalista inglês, Dom Phillips, e indigenista, Bruno Araújo Pereira, chegaram ao aeroporto de Brasília, no início da noite desta quinta-feira (16). A aeronave que transportava as urnas pousou por volta das 18h30. O Instituto Nacional de Criminalística inicia, nesta sexta-feira (17), os exames para a identificação dos corpos.

Os restos mortais foram encontrados ontem após um dos suspeitos relatar o local em que havia enterrado. Os cadáveres estavam há 3,1 quilômetros da região do Vale do Javari, no estado do Amazonas (AM). A Polícia Federal investiga, ainda, se há mais pessoas envolvidas no caso e um possível mandante.

VEJA MAIS

Para a CNN, A PF relatou que um dos investigados, Amarildo Oliveira da Costa, admitiu que Pereira e Phillips foram assassinados por conta de denúncias sobre pesca ilegal na região. Há relatos de “embate” envolvendo as duas vítimas e os suspeitos, que teriam realizado um “disparo de arma de fogo” no leito do rio Itaquaí.

No último domingo (12), a PF confirmou que foram encontrados uma mochila e documentos pertencentes à dupla. Dois dias antes, policiais haviam encontrado "material orgânico aparentemente humano" na região.