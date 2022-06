Investigações apontam que assassinos de Bruno e Dom agiram sozinhos, diz PF

As investigações sobre o assassinato do indigenista Bruno Araújo Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips apontam que não houve mandante ou organização criminosa envolvida no crime, de acordo com a Polícia Federal. Até o momento, os irmãos Amarildo da Costa Oliveira, conhecido como "Pelado", e Oseney da Costa de Oliveira, são os únicos presos pelo crime. Amarildo confessou o assassinato na quarta-feira (15). As informações são do G1 Nacional.

Em nota, o comitê de crise, coordenado pela PF, afirma que a apuração continua e novas prisões podem ocorrer, mas as investigações "apontam que os executores agiram sozinhos".

Fontes ligadas à investigação afirmaram à GloboNews, na última quinta-feira (16), que o inquérito apurava a conduta de cinco suspeitos, incluindo um possível mandante. As pistas sobre essa pessoa, no entanto, ainda eram escassas.

Os restos mortais encontrados no local das buscas foram levados na quinta-feira para Brasília, onde passarão por perícia no Instituto Nacional de Criminalística, órgão da PF.