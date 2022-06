UFPA cobra 'completa apuração' da morte de indigenista e jornalista inglês

A Universidade Federal do Pará (UFPA), por meio de nota oficial, manifestou indignação diante do assassinato do ingenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips e se solidarizou com familiares e amigos das vítimas, inclusive a companheira de Bruno, a professora de Ciências Sociais da intituição, Beatriz Matos.

Eles desapareceram no último dia 5 de junho, no Vale do Javari, no Amazonas, quando se deslocavam da comunidade São Rafael rumo a Atalaia do Norte. Após dez dias de buscas, a Polícia Federal encontrou os corpos, com auxílio de indígenas e comunidade, na última quarta-feira, 15, seguindo as pistas da confissão de um dos suspeitos. O caso segue sendo investigado em sigilo.

Na nota emitida pela reitoria da UFPA e assinada pelo reitor Emmanuel Zagury Tourinho, a instituição cobra a “completa apuração dos fatos” e a “garantia da justiça”: “em respeito à memória e ao legado de Bruno Pereira e Dom Philips”, diz a nota.

Leia o comunicado na íntegra: