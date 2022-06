Restos mortais são de Dom Phillips, diz Polícia Federal

Os restos mortais resgatados na região do Vale do Javari, no Amazonas, são mesmo do jornalista britânico Dom Phillips, que foi assassinado junto ao indigenista brasileiro Bruno Pereira no dia 5. A confirmação da perícia foi divulgada pela Polícia Federal (PF) nesta sexta-feira, 17. As informações são da Agência Estado.

A análise foi feita pelo Instituto Nacional de Criminalística de Brasília. Os peritos fizeram exames na arcada dentária e usaram técnicas de antropologia forense, que analisa características físicas, como estrutura óssea.

"Encontram-se em curso os trabalhos para completa identificação dos remanescentes, para a compreensão das causas das mortes, assim como para indicação da dinâmica do crime e ocultação dos corpos", diz um trecho do comunicado divulgado pela PF.

Os restos mortais foram localizados pela equipe na última quarta-feira, 15, a cerca de três quilômetros do rio Itaguaí. Os policiais levaram o assassino confesso Amarildo da Costa Oliveira, conhecido como Pelado, até a região e ele apontou onde teria enterrado os corpos do jornalista e do indigenista Bruno Pereira. Os restos mortais foram então transportados para Brasília, onde estão sendo feitos os exames.

Os peritos trabalham agora na identificação de Bruno Pereira.