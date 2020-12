Arcebispo de Santarém defende Dom Alberto Taveira após abertura de apuração de supostos abusos

O Arcebispo Metropolitano de Santarém, Dom Irineu Roman, divulgou nesta quarta-feira (23) uma nota em solidariedade ao arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira, após o anúncio de apurações pela Santa Sé e pelo Ministério Público do Pará (MPPA) de denúncias relacionadas a supostos abusos sexuais contra seminaristas. E disse que a Arquidiocese de Santarém não deu consentimento para divulgação de um manifesto, publicado nesta quarta-feira (23), onde 37 entidades pedem apoio às investigações e pedem o afastamento de Dom Alberto.

As entidades divulgaram uma nota pública onde também recomendam “o imediato afastamento de Dom Alberto Taveira de suas funções até o final das investigações e de eventual processo".

“Às vésperas de celebrarmos a Solenidade da Encarnação do Verbo de Deus, o Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo, no qual recordamos o amor humilde de Deus pela humanidade, deparamo-nos com caluniosas acusações contra o Arcebispo Metropolitano de Belém e meu irmão no Episcopado, Dom Alberto Taveira Corrêa”, pronunciou-se Diz Dom Irineu Roman.

A nota do Arcebispo de Santarém afirma que, “dentro deste contexto nebuloso, surgiram muitas expressões de apoio a Dom Alberto, vindas de diversas partes de nosso país e também do mundo. Também eu expressei a ele, em viva voz, meu apoio e total confiança em sua inocência”.

Dom Irineu Roman acrescentou que, “com grande espanto e repulsa”, tomou conhecimento de uma manifestação, “subscrita por entidades de cunho estritamente social, entre as quais consta a assinatura da Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de Santarém”.

Dom Irineu Roman foi bispo auxiliar da arquidiocese em Belém (Fábio Costa)

O próprio Arcebispo de Belém já havia se pronunciado também sobre o caso, tornando-o público, no início de dezembro. No seu comunicado, pelas redes oficiais da Igreja em Belém, o arcebispo disse sentir tristeza em ser colocado como alvo de acusações de imoralidade. “Digo a vocês que recebi com tristeza, há poucos dias, a informação da existência de procedimentos investigativos com graves acusações contra mim, sem que eu tenha sido previamente questionado, ouvido ou tido qualquer oportunidade para esclarecer esses pretensos fatos postos nas acusações”, diz no comunicado. Veja:

Arquidiocese diz não compactuar com campanha difamatória



Dom Irineu Roman escreveu na nota: “Como Arcebispo desta Igreja Particular de Santarém, e responsável que sou por preservar a unidade da Igreja, venho por meio da presente nota esclarecer e afirmar que não houve consentimento meu e da Arquidiocese de Santarém na assinatura deste manifesto. Sequer houve consulta a mim ou a qualquer outra autoridade eclesial desta Arquidiocese, o que faz da inserção da Comissão Justiça e Paz um ato isolado e decidido pelas poucas lideranças da mesma”.

“Arquidiocese de Santarém não compactua com a campanha difamatória a Dom Alberto Taveira. Pelos meus anos de convivência com Dom Alberto, tanto quanto padre e como seu Bispo Auxiliar, não poderia eu apoiar nenhuma atitude que reforça esta campanha difamatória contra ele e a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Rogo à Virgem Maria, Nossa Senhora da Conceição, Padroeira de Nossa Arquidiocese, e a São José que fatos sejam esclarecidos e a verdade revelada”

Ainda segundo ele, a “Arquidiocese de Santarém não compactua com nenhuma campanha difamatória a Dom Alberto Taveira Corrêa, a quem aliás, nos solidarizamos e manifestamos eterna gratidão por todo carinho e apoio para com nossa Igreja, sobretudo na sua elevação de Diocese à Arquidiocese. Ademais, pelos meus anos de convivência com Dom Alberto, tanto quanto padre e como seu Bispo Auxiliar, não poderia eu apoiar nenhuma atitude que reforça esta campanha difamatória contra ele e a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo”.

O arcebispo de Santarém ainda acrescentou: “Por fim, rogo à Virgem Maria, Nossa Senhora da Conceição, Padroeira de Nossa Arquidiocese, e a São José, seu Castíssimo Esposo, que os fatos sejam esclarecidos o mais breve possível, a fim de que a Verdade seja revelada”.