Diretoria do Círio manifesta apoio a dom Alberto Taveira, acusado de abuso

O arcebispo metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira Corrêa, alvo de denúncias de abuso que estão sendo apuradas pelo MInistério Público e Polícia Civil, ganhou nesta terça-feira (8) o apoio da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) por meio das rede sociais.

Em nota divulgada, a DFN disse que "A Diretoria da Festa de Nazaré, instituição centenária a quem compete zelar pela maior e mais prestigiosa festa católica Mariana do mundo, manifesta sua solidariedade e reitera seu apreço ao Arcebispo Metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa".

"Há mais de 10 anos, desde que chegou a Belém, Dom Alberto tem sido um baluarte do trabalho de evangelização desenvolvido pela Diretoria da Festa de Nazaré. Com serenidade esta entidade secular aguardará a elucidação dos fatos, certa de que a iniquidade não encontra guarida no coração do povo de Deus".

O arcebispo metropolitano pronunciou-se, no último sábado (5), em carta e vídeo no site oficial da Arquidiocese de Belem, em que alegou inocência das acusações: "Digo a vocês que recebi com tristeza, há poucos dias, a informação da existência de procedimentos investigativos com graves acusações contra mim, sem que eu tenha sido previamente questionado, ouvido ou tido qualquer oportunidade para esclarecer esses pretensos fatos postos nas acusações". Dom Alberto disse na ocasião ter "confiança na Justiça Brasileira para esclarecimentos das acusações".

Na segunda-feira (7), o Ministério Público do Estado confirmou que recebeu denúncias de possíveis situações de abuso" relacionadas ao arcebispo. O caso é apurado também pela Polícia Civil e foi levado às autoridades do Vaticano. Em breve, a Arquidiocese de Belém nomeará um porta-voz para eventuais pronunciamentos referentes ao assunto.