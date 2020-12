Dom Alberto Taveira reage a acusações de conduta imoral e diz que a verdade será restabelecida

O arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira, fez um pronunciamento, na tarde deste sábado (5), por meio do site oficial da Arquidiocese, com uma carta e um vídeo falando sobre o dever de explicar as acusações de imoralidade que vem passando nos últimos dias. Mas antes de entrar no assunto, o arcebispo escolheu um trecho do primeiro livro de Pedro que fala de humilhação e fé na justiça.

Na sequência, o arcebispo explica que se sente triste e surpreso com as acusações. "Digo a vocês que recebi com tristeza, há poucos dias, a informação da existência de procedimentos investigativos com graves acusações contra mim, sem que eu tenha sido previamente questionado, ouvido ou tido qualquer oportunidade para esclarecer esses pretensos fatos postos nas acusações", disse.

Dom Alberto Taveira diz que sempre se colocou à disposição e aberto ao diálogo e ao entendimento sobre todo e qualquer assunto, e em todas as circunstâncias. Mas se sente perplexo ao tomar conhecimento das origens de tais acusações, bem como os motivos apresentados.

"Lamento que os pretensos acusadores tenham optado pela via escandalosa, com circulação de notícia na mídia nacional, sem as devidas apurações dos fatos, ao que tudo indica, visando causar danos irreparáveis à minha pessoa e provocar abalo na Santa Igreja". A equipe de O Liberal teve conhecimento que a notícia será veiculada no programa Fantástico, da Rede Globo, mas a assessoria da Arquidiocese de Belém preferiu não confirmar a informação e disse não ter conhecimento se a matéria será divulgada neste domingo (6).

Apesar da tristeza, Dom Alberto Taveira diz que se sente confiante para provar sua inocência. "Confio na Justiça Brasileira para o esclarecimento dessas falsas imputações, que atacam não só a minha honra, mas prejudicam também aqueles que sempre lutaram fiel e ativamente pela fidelidade a Nosso Senhor Jesus Cristo. Reforço estar totalmente disponível às autoridades, tanto as eclesiásticas como as civis, para que a realidade seja restabelecida integralmente".

Ele finaliza o pronunciamento dizendo que com a consciência tranquila enfrentará as calúnias, difamações e injúrias com esperanç de que a verdade prevaleça. "Com angústia em meu coração, manifesto minha preocupação com o Povo de Deus, confiado ao meu pastoreio, especialmente ao meu Clero, além das pessoas que também sofrem com tais situações. Adianto que tudo está sendo acompanhado adequadamente pela Santa Sé. Que Nossa Senhora de Nazaré nos conduza para o encontro com a verdade e nos ajude a permanecer firmes na missão de ser instrumentos de paz e de unidade", pontua Dom Alberto Taveira.