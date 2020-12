MP investiga 'possíveis situações de abuso' envolvendo arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira

Sem entrar em detalhes, até pela complexidade e natureza da investigação, o Ministério Público do Estado informou, na manhã desta segunda-feira (7), que “recebeu denúncias de possíveis situações de abuso” relacionadas ao arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira.

“As denúncias foram distribuídas aos promotores de Justiça com atribuição na matéria, que requisitaram a abertura de inquéritos policiais que estão sendo acompanhados pelo Ministério Público”, afirmou, em nota, ao ser procurado pela redação integrada de O Liberal para tratar desse assunto.

“A instituição aguarda a conclusão desses procedimentos para a adoção das medidas legais cabíveis na esfera penal e cível. Os procedimentos policiais tramitam sob sigilo", acrescentou. A nota começa informando que "o Ministério Público do Estado informa que recebeu denúncias de possíveis situações de abuso em relação ao caso citado”. Ou seja, em relação a Dom Alberto.

A redação entrou em contato esta manhã também com a Polícia Civil, e aguarda retorno. A Arquidiocese de Belém deverá indicar, a partir de hoje (7), um porta-voz para falar sobre as denúncias que pesam contra o arcebispo.

Dom Alberto se diz confiante para provar sua inocência



Na tarde de sábado (5), o arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira, fez um pronunciamento, por meio do site oficial da Arquidiocese, com uma carta e um vídeo falando sobre o dever de explicar as acusações de imoralidade que vem passando nos últimos dias. Veja:

"Digo a vocês que recebi com tristeza, há poucos dias, a informação da existência de procedimentos investigativos com graves acusações contra mim, sem que eu tenha sido previamente questionado, ouvido ou tido qualquer oportunidade para esclarecer esses pretensos fatos postos nas acusações", disse.

E acrescentou: “Apesar da tristeza, Dom Alberto Taveira diz que se sente confiante para provar sua inocência. "Confio na Justiça Brasileira para o esclarecimento dessas falsas imputações, que atacam não só a minha honra, mas prejudicam também aqueles que sempre lutaram fiel e ativamente pela fidelidade a Nosso Senhor Jesus Cristo. Reforço estar totalmente disponível às autoridades, tanto as eclesiásticas como as civis, para que a realidade seja restabelecida integralmente".

