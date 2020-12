Instituições manifestam apoio às investigações e pedem afastamento de Dom Alberto Taveira

Trinta e sete entidades divulgaram uma nota pública, nesta quarta-feira (23), manifestando apoio às investigações que apuram acusações de abuso sexual praticadas pelo Arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira. No documento, as instituições destacam os crimes escrachados em uma matéria do Jornal El País, publicada no último domingo (20), sobre os supostos atos libidinosos e sexuais praticados pelo líder religioso, detalhados na reportagem intitulada "Polícia e Vaticano investigam acusação de assédio e abuso sexual contra arcebispo de Belém".

As instituições abaixo listadas vêm, perante a sociedade civil e as autoridades competentes, manifestar-se em apoio às investigações, requerendo que seja observado o direito à ampla defesa e ao contraditório do Sr. Arcebispo, mas também que sejam garantidos os direitos das vítimas ao devido processo legal e acesso à justiça, sem interferências indevidas", diz um trecho do comunicado.

Em outro momento, o documento diz ainda que "as entidades recomendam o imediato afastamento do Arcebispo de Belém Dom Alberto Taveira de suas funções até o final das investigações e de eventual processo".

O pedido é justificado na nota já que ressalta que, no entendimento das entidades, o afastamento "visa garantir a eficiência e a efetividade das investigações que hoje tramitam na Polícia Civil com acompanhamento do Ministério Público do Estado". Além disso, as instituições "também entendem que as instituições públicas envolvidas devem propiciar ambiente seguro, sem risco de retaliações para colher eventuais depoimentos e denúncias de outras vítimas".

"As instituições subscritoras confiam nas autoridades eclesiásticas e no sistema de justiça pra esclarecer os fatos e preservar os direitos e a integridade de investigados e de vítimas dos crimes citados e que venham a ser comprovados", finaliza o texto.

Confira as instituições que assinam a nota pública: