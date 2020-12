Dom Alberto se pronuncia durante missa, fala de seu sofrimento e é aplaudido

Durante missa celebrada na Catedral Metropolitana de Belém, o arcebispo Dom Alberto Taveira fez um pronunciando sobre as denúncias que pesam contra ele e que estão sendo investigadas pelo Ministério Público do Estado e pela Polícia Civil.

Antes de começar a falar, na terça-feira (8), ele foi aplaudido pelos fiéis. “Vocês e muita gente do Brasil afora... Um sacerdote me disse assim: ‘Dom Alberto, nunca vi uma movimentação tão grande de oração por alguma pessoa. E toda oração que foi feita por mim, nas minhas intenções, ela toca vocês, que são esse povo amado de Deus na Arquidiocese de Belém. E vocês é que vão crescer mais, nós todos juntos, com a força da oração, porque que eu tenho a certeza absoluta de que estamos debaixo do manto de Nossa Senhora. Hoje (ontem, terça-feira, 8), é dia da Imaculada Conceição, e Deus vai fazer muito mais do que nós possamos imaginar. E, hoje, Nossa Senhora está esmagando, mais uma vez, a cabeça da serpente. Muito obrigado a vocês”, declarou. Novamente aplaudido.

Ele também agradeceu a “delicadeza toda” que as pessoas expressaram através de aplausos e palavras.

“Quero dizer-lhes uma coisa: é primeira vez que abro a boca para falar nesses dias. Aquele pronunciamento que foi feito, minha a carta aos padres e diáconos, tudo isso foi muito pensado e rezado. Uma pessoa me disse assim: ‘Dom Alberto, o Evangelho diz que a verdade vos libertará. Deus lhe deu uma coragem de furar o olho do escândalo, o escândalo que estava sendo montado’. Deus nos deu a graça de passar na frente. E devo dizer-lhes que essa força só pode vir do alto”, afirmou o arcebispo.

"Se vocês conseguirem imaginar o sofrimento pelo qual eu passo...", disse Dom Alberto

Ele acrescentou: “Se vocês conseguirem imaginar o sofrimento pelo qual eu passo, vocês nem têm jeito de calcular. Mas devo dizer-lhes uma coisa: a oração, a solidariedade, se alguém porventura pensasse, por ação do demônio, acabar com a Igreja católica, e com a de Igreja de Belém, enganou-se radicalmente”. Após proferir essas palavras, ele de novo foi aplaudido.

Na tarde do sábado (5), Dom Alberto Taveira fez um pronunciamento, por meio do site oficial da Arquidiocese, com uma carta e um vídeo falando sobre o dever de explicar as acusações de imoralidade que vem passando nos últimos dias. Digo a vocês que recebi com tristeza, há poucos dias, a informação da existência de procedimentos investigativos com graves acusações contra mim, sem que eu tenha sido previamente questionado, ouvido ou tido qualquer oportunidade para esclarecer esses pretensos fatos postos nas acusações", disse.

MPPA e Polícia Civil investigam as denúncias

E, na manhã de segunda-feira (7), o Ministério Público do Estado informou que “recebeu denúncias de possíveis situações de abuso” relacionadas ao arcebispo. “As denúncias foram distribuídas aos promotores de Justiça com atribuição na matéria, que requisitaram a abertura de inquéritos policiais que estão sendo acompanhados pelo Ministério Público”, afirmou, em nota, ao ser procurado pela Redação Integrada para tratar desse assunto. “A instituição aguarda a conclusão desses procedimentos para a adoção das medidas legais cabíveis na esfera penal e cível. Os procedimentos policiais tramitam sob sigilo", acrescentou. A nota começa informando que "o Ministério Público do Estado informa que recebeu denúncias de possíveis situações de abuso em relação ao caso citado”. Ou seja, em relação a Dom Alberto.

Também sem entrar em detalhes, e de forma sucinta, a Polícia Civil do Pará divulgou nota informando o seguinte: "Atendendo a requisição do Ministério Público Estadual, instaurou inquérito policial para apurar os fatos em questão. O caso segue sendo investigado".