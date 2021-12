Cavalo que carregava tijolos e cimento cai em via pública de Ananindeua

A cena de um cavalo no chão está circulando e causando indignação em internautas de Belém e região metropolitana. As imagens, que teriam sido feitas na manhã desta terça-feira (7), mostram um cavalo caído em uma via de Ananindeua, próxima à rotatória do 40 horas. O animal teria se jogado na via por não aguentar carregar o peso da carga que estava puxando em uma carroça.

VEJA MAIS

No vídeo, além do animal que está estirado no chão, é possível ver várias pessoas ao redor da carroça. Algumas delas chegam a tentar puxar o carro de madeira, para ajudar o cavalo que ficou caído entre os materiais de construção que trazia. No entanto, com o grande peso da carga, não conseguiram.