Morre cavalo que foi atropelado após susto com fogos em Belém

Morreu na noite desta quarta-feira (1º) o cavalo da Polícia Militar do Pará, atropelado por um carro no momento em que atravessava a rua em frente ao portão 3 do Estádio Mangueirão, no bairro do Mangueirão, em Belém. Ele teria se assustado com os fogos que anunciavam a abertura da 24ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, que ocorre até o dia 5 deste mês, no Mangueirinho, e fugiu do alcance dos policiais em direção ao estábulo que abriga os animais a poucos metros do local do atropelamento.

A morte do animal foi confirmada pela PM na tarde desta quinta-feira (2). “A Polícia Militar informa com pesar que o cavalo pertencente ao Regimento de Polícia Montada (RPMONT) veio a óbito após sofrer uma parada cardiorrespiratória, durante a realização de procedimentos veterinários para tentar salvá-lo”, diz o comunicado da instituição.