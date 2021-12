Cavalo da PM é atropelado após se assustar com fogos de artifício, no Mangueirão

Na noite desta quarta-feira (1º), um cavalo da Polícia Militar foi atropelado em frente ao portão 3 do Estádio do Mangueirão, em Belém. O animal teria se assustado com a movimentação intensa e com fogos de artifício, em virtude da realização da Feira Pan Amazônica do Livro, no Mangueirinho.

Legenda (Cláudio Pinheiro / O Liberal)



Na imagem é possível ver que o veículo, modelo Fiat Palio ficou destruído. Os ocupantes do carro não sofreram graves lesões. Porém, o cavalo ficou bastante machucado e precisou receber atendimento médico-veterinário dos profissionais da PM.



O diretor do Centro Médico, major Alexandre, explicou que o animal não corre risco de ser sacrificado.