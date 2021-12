VÍDEO: Moradores denunciam cavalgada e mostram cavalo abatido e abandonado em rua de Capanema

Moradores de Capanema, no nordeste paraense, denunciaram por meio da ONG Amigos dos Animais de Capanema (Amacap), que um cavalo foi abandonado passando mal, supostamente com cólica, em um ramal do município, na tarde deste domingo (05).

Em um vídeo divulgado pela ONG nas redes sociais, é possível ver o cavalo deitado do chão, bastante abatido, enquanto dois cidadãos tentam prestar socorro com aplicação de soro. "Foi abandonado aqui, pelo pessoal da cavalgada", diz um dos homens que ajudaram.

Na publicação que a ONG fez no Facebook, alguns moradores de Capanema comentaram que viram a suposta ação acontecer. "A cavalgada passou em frente de casa, e eu percebi que tinham muitos cavalos agitados", disse uma internauta. "Eu vi essa cavalgada no sol ardente", disse outra.

No início da noite deste domingo (05), uma integrante da ONG que preferiu não ser identificada registrou um boletim de ocorrência na Delegacia Polícia Civil de Capanema, para denunciar a suposta cavalgada. A denúncia cita que ainda não foi possível descobrir o local exato onde o animal foi encontrado. Também ainda não há informações sobre o que aconteceu com ele após o momento de socorro registrado no vídeo.

O delegado Vinícius Medeiros Silva Gomes, da Delegacia de Polícia Civil de Capanema, comentou sobre o registro do boletim de ocorrência. "Vamos averiguar para responsabilizar os culpados. As diligências estão em andamento", afirmou.