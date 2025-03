Vereadores relatam caos na saúde pública de Ananindeua após pedido de intervenção do MPPA

Após o Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) solicitar uma intervenção estadual na Prefeitura de Ananindeua, devido à crise na saúde municipal, vereadores do município denunciaram a situação precária da rede de atendimento público. Por meio das redes sociais, os vereadores Flávio Nobre (MDB) e Pamela Wayne (MDB) divulgaram vídeos expondo as condições das unidades de saúde e cobrou providências da gestão municipal.

Nos registros compartilhados, outros parlamentares relatam a falta de estrutura, escassez de profissionais e medicamentos, além de unidades de saúde que estariam funcionando de forma precária ou fechadas.

O vereador Flávio Nobre realizou uma fiscalização e denunciou as condições do Pronto-Socorro Municipal de Ananindeua (PSMA), referindo-se à unidade como um "pronto-socorro fantasma". Em um registro publicado nas redes sociais, ele afirmou que, apesar de contar com 75 leitos, o local estava "praticamente vazio".

Em entrevista ao O Liberal, o vereador relatou que tem recebido várias queixas de pacientes que buscaram atendimento de urgência no local, mas foram encaminhados para as UPAs. "Foi isso que motivou a nossa visita de fiscalização", explicou.

Segundo o parlamentar, dos 65 leitos de enfermaria, 61 estavam desocupados, e os 10 leitos de UTI aparentemente nunca foram utilizados. “Ou seja, a UTI do pronto-socorro municipal de Ananindeua nunca funcionou, de fato”, declarou. Ele também questionou o motivo da baixa ocupação da unidade e foi informado por uma enfermeira de que apenas quatro pacientes estavam internados para a realização de cirurgias eletivas no dia seguinte. “Isso descaracteriza o perfil de um pronto-socorro, que deve atender casos de urgência e emergência”, ressaltou.

O vereador também apontou a falta de atendimento obstétrico na unidade, mesmo sendo um pronto-socorro de retaguarda da especialidade. “O município de Ananindeua, com mais de 500 mil habitantes, não possui nenhuma gestante internada. As pacientes são todas encaminhadas para o Hospital Santa Maria”, afirmou.

Ele questionou a transparência da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) sobre os atendimentos, alegando que o que é divulgado não condiz com a realidade. “Tudo que tem sido divulgado sobre os atendimentos não está acontecendo! Os corredores estão vazios. Nunca vi uma unidade de saúde com tanta desocupação”, denunciou.

Flávio Nobre informou ainda que está oficializando pedidos de esclarecimento à Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua sobre o perfil de atendimento do pronto-socorro do município e a demanda de leitos comuns, leitos de UTI e enfermaria nos últimos 90 dias. Ele também solicitou informações à Central de Regulação e Central de Leitos do município, além de um levantamento sobre quantos pacientes de Ananindeua buscaram atendimento na rede municipal de Belém e Marituba no período.

“Precisamos entender quantos pacientes não conseguiram atendimento em Ananindeua e tiveram que procurar socorro nos municípios vizinhos”, disse.

O Pronto-Socorro Municipal de Ananindeua foi inaugurado em julho de 2024 e a expectativa da Sesau era atender cerca de 2.250 pacientes por mês. No entanto, as denúncias apontam que o hospital estaria funcionando muito abaixo da capacidade esperada.

A vereadora do município, Pamela Wayne também usou as redes sociais para mostrar problemas na saúde pública de Ananindeua. Ela aparece na UPA do bairro Icuí-Guajará, no dia de 26 de março, e conversa com pacientes e com funcionários do local.

Ao chegar na unidade, ela cumprimenta pessoas que supostamente estariam indo embora sem conseguir atendimento, depois, saúda os pacientes na sala e espera: "Boa noite, tudo bem? A gente sabe que não está, mas vai melhorar", promete.

Depois, a vereadora conversa com alguns usuários e confirma que havia médico disponível para os atendimentos no local. As pessoas também comentam que já estavam há cerca de duas horas na sala de espera e não chegaram a passar por nenhuma triagem.

Procurada pela reportagem do Grupo Liberal, a Prefeitura de Ananindeua se manifestou por meio de nota, negando as acusações relacionadas à saúde e à educação. "A unidade estava com médicos e com os atendimentos regulares, assim como as aulas na escola cívico-militar. O restante é mentira e confusão de quem serve a quem se julga rei e não ao povo".

Pedido de intervenção

O pedido de intervenção estadual foi feito pelo MPPA ao Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) com base em uma série de irregularidades que estariam comprometendo o atendimento à população. A principal acusação é a falta de repasses financeiros para hospitais conveniados ao Sistema Único de Saúde (SUS), além do fechamento de unidades e suspeitas de desvio de recursos públicos.

A crise, que já vinha sendo denunciada há anos, e teria se agravado nos últimos meses com a paralisação de serviços essenciais e o acúmulo de problemas administrativos. Agora, o TJPA analisa o pedido e pode determinar que o Governo do Pará assuma temporariamente a gestão da saúde municipal. Além disso, as investigações sobre possíveis irregularidades continuam podendo resultar em novas ações judiciais contra a administração municipal.