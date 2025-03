Reajuste do IPTU de Ananindeua chega a 37% este ano e surpreende moradores

O reajuste aplicado no valor do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) cobrado no município de Ananindeua chega a 37%, em relação ao ano passado, um acréscimo de quase R$ 180. Embora o aumento tenha iniciado gradativamente nos últimos anos, a cobrança de 2025 surpreendeu moradores que agora precisam elaborar formas de conseguir arcar com as despesas. Uma tarifa de resíduos sólidos cobrada no boleto contribui para o aumento. No caso da beneficiária do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) Cristina Xavier o valor da nova taxa chegou a mais de R$ 230,46. O posicionamento da Secretaria de Gestão Fazendária (Sege) foi solicitado e o espaço segue aberto.

A beneficiária foi surpreendida com o valor mais alto e uma taxa sobre a coleta de resíduos sólidos que não havia sido cobrada no ano anterior, conforme mostram os boletos. Ela é moradora do bairro do Coqueiro e explica que recebeu a notícia do reajuste em péssima hora, pois mora com o filho e o marido, mas a única renda da família foi perdida em outubro do ano passado. O seu diagnóstico é de artrite reumatoide, doença crônica, autoimune e inflamatória que afeta as articulações, e, por isso, já possui um gasto significativo com medicamentos de uso diário. Com a renda instável que vem de alguns bicos do marido, teme precisar apertar ainda mais a sua situação, devido ao novo aumento.

“A minha situação está bem complicada, porque eu perdi meu benefício em outubro do ano passado e a gente tá vivendo de milagre. Vou ter que ir lá ver se eu consigo alguma isenção, e se não conseguir vou tentar o parcelamento”, explica.

Caso os reajustes continuem nesse ritmo nos próximos anos, a beneficiária teme que não consiga mais arcar com os pagamentos. “Todo dia o supermercado aumenta, o valor dos remédios aumentam e o aumento de salário ou de benefício não é tanto quanto o dessas despesas, e por enquanto aqui a única renda era a minha”, afirma.

Os valores arrecadados com o IPTU devem ser revertidos em melhorias para o município, mas na percepção da moradora, isso não alcança áreas menos privilegiadas. “Tenho visto muitos buracos nas pistas nas áreas mais afastadas do centro. Creio que essas áreas merecem cuidados também, não apenas os conjuntos onde a classe social é mais privilegiada”, observa.

Histórico

No ano passado, o reajuste sobre o imposto chegou a mais de 200% em alguns casos, saindo de R$ 250, em 2023, para R$ 825, em 2024. Mesmo a opção de pagamento em cota única registrava o dobro da cota no ano anterior. Essa opção oferece desconto para os moradores que quitarem o IPTU na íntegra.