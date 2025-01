Alta do IPTU de Ananindeua acumula alta superior a 430% em 3 anos

Nos últimos três anos, o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) cobrado no município de Ananindeua acumulou um aumento de mais de 430%, o que tem gerado insatisfação entre os moradores. Com o imposto pesando cada vez mais no bolso da população, muitos munícipes se veem obrigados a ajustar seus orçamentos pessoais para arcar com o custo. A alta do imposto levanta questionamentos sobre a relação entre o aumento e os investimentos realizados no município.

Em 2021, o valor do IPTU era de R$ 126,05, e em 2025, o imposto subiu para R$ 671,24. Esse aumento expressivo tem causado desconforto entre os moradores, que relatam dificuldades em pagar o imposto, além de um sentimento de que o aumento não está sendo refletido em melhorias significativas na cidade.

Paulo Magalhães Júnior, motorista e morador de Ananindeua, compartilhou sua experiência com o aumento do IPTU nos últimos anos. “Nos últimos três anos, o valor praticamente dobrou em relação aos valores que eu vinha pagando”, afirmou. A cada novo carnê, o impacto financeiro tem sido mais forte em seu orçamento. Para cobrir o aumento, ele precisou recorrer às suas reservas financeiras, algo que nunca havia feito antes. “No início do ano, já estou acostumado a pagar impostos como IPTU e IPVA, mas ultimamente, com o aumento, estou tendo que tirar dinheiro das reservas para cobrir o valor”, explicou.

A situação levou Paulo a reavaliar sua forma de planejar o orçamento da família. "Com esse aumento, vou ter que separar mensalmente uma parte do dinheiro para conseguir arcar com esse imposto", disse.

Além disso, Paulo mencionou que sempre opta pelo pagamento à vista do IPTU, visando obter um desconto com a cota única. No entanto, o aumento do imposto tem dificultado essa prática. “Eu sempre pago a cota única para reduzir o custo com o imposto, mas, com esses aumentos, a situação fica cada vez mais difícil.”

Karen Figueira, psicóloga e também moradora de Ananindeua, trouxe sua perspectiva sobre o impacto do aumento do IPTU no seu orçamento. Ela comparou o valor do imposto de 2024 com o do ano anterior, destacando o aumento de 24,5%. "No ano passado, o IPTU foi R$ 580,48, e esse ano aumentou para R$ 722,40. Aumentou 24,5%", afirmou. Como autônoma, Karen vive de forma mais instável financeiramente, o que torna ainda mais difícil lidar com qualquer aumento de despesas. “Para quem trabalha por conta própria, tem períodos em que aparecem serviços e em outros não. Logo, se planejar é fundamental. Esses aumentos acabam sendo uma fonte maior de preocupação porque precisamos honrar todos os compromissos financeiros”, contou.

O aumento do IPTU também interfere diretamente em suas finanças pessoais, principalmente no pagamento de outras contas. "Um aumento pequeno que seja, numa conta como o IPTU, já impacta no pagamento de outras contas. Vira um caos!", desabafou Karen. A situação a obriga a planejar com ainda mais rigor suas economias. "Eu já vou guardando dinheiro para pagar essas despesas anuais, como o IPTU e o IPVA, torcendo para não aparecer nenhum imprevisto no caminho e ter que tirar dinheiro dessa reserva", explicou.

Embora Karen busque garantir o pagamento à vista para aproveitar o desconto da cota única, mas nem sempre consegue. “Quando não dá, pago no parcelado mesmo”, relatou. Quando questionada sobre os reflexos do aumento do IPTU no local onde mora, Karen observou que, apesar das melhorias na cidade, como novos asfaltos e a urbanização de algumas áreas, ela não vê essas mudanças como algo extraordinário, que justifique o aumento considerável do imposto. “As mudanças são algumas, mas nada de fantástico”, afirmou.