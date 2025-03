Vereador denuncia atraso nos pagamentos de escolas cívico-militares em Ananindeua

Vereadores de Ananindeua realizaram uma fiscalização nas escolas cívico-militares Laércio Wilson Barbalho e Padre Pietro Gerosa para investigar a ausência de supervisão militar, supostamente devido à falta de repasses da prefeitura. Essas instituições adotaram o modelo cívico-militar com o objetivo de prevenir a violência e fortalecer a formação dos alunos.

Os vereadores Flávio Nobre (MDB), Ray Tavares (MDB) e Alexandre Silva (PDT) estiveram nas escolas para averiguar a situação. Durante a visita, Alexandre Silva denunciou, em um vídeo que circula nas redes sociais, que a gestão do prefeito Daniel Santos (PSB) estaria devendo repasses ao modelo de ensino desde agosto do ano passado, o que teria resultado na suspensão das atividades ministradas pelos militares.

Em meio à tentativa de esclarecer a situação diretamente aos pais e responsáveis, Alexandre foi interrompido pela Secretária Adjunta de Direitos Humanos do Município de Ananindeua, Simiana Silva. No vídeo, o vereador e a secretária protagonizam um bate-boca em frente à escola. Segundo relatos, a representante do município não apresentou uma justificativa clara sobre a falta de repasses.

Segundo Alexandre, ele foi impedido de entrar na escola para dialogar com os responsáveis e, ao questionar a situação dos repasses, foi "hostilizado" pela representante da gestão municipal.

"No momento que fui escutar os pais lá fora, ela me impediu de entrar na escola. Foi quando eu perguntei se ela sabia que os policiais estavam há nove meses sem receber e ela começou a me hostilizar", relatou o parlamentar. O vereador também afirmou que situações como essa têm se repetido sempre que um parlamentar busca denunciar problemas no município. "Todas as vezes que algum vereador vai fazer uma denúncia, ela leva as pessoas para nos desmentir", declarou.

Falta de professores

O parlamentar Alexandre Silva afirmou que há diversas denúncias de pais sobre a ausência de professores militares na disciplina de Matemática. A redação integrada de O Liberal teve acesso ao conteúdo das disciplinas que os alunos do 6º ano BM da escola Padre Pietro Gerosa devem estudar para a primeira avaliação. No quadro de conteúdo, há a observação de que a disciplina de Matemática está sem professor e, portanto, sem conteúdo definido.

Documento com conteúdos da 1ª avaliação do 6º ano BM da E.M.E.F. Cívico-Militar Pe. Pietro Gerosa.

Segundo o vereador, os professores militares, mesmo sem receber seus vencimentos, no período de julho de 2024 a janeiro de 2025, continuaram a exercer suas funções com responsabilidade. Ele ainda ressaltou que o contrato com a Polícia Militar previa o fornecimento de profissionais qualificados para a disciplina.

O vereador afirmou que está aguardando uma resposta da prefeitura sobre a regularização dos pagamentos e a retomada da normalidade no ensino da unidade.

A Prefeitura de Ananindeua se manifestou por meio de nota, negando as acusações relacionadas à saúde e à educação. "A unidade estava com médicos e com os atendimentos regulares, assim como as aulas na escola cívico-militar. O restante é mentira e confusão de quem serve a quem se julga rei e não ao povo".