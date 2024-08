Veja como será a campanha de vacinação contra influenza em Ananindeua

A campanha de vacinação contra Influenza começa na próxima segunda-feira (2/9), em Ananindeua, e vai até o dia 26 de outubro. Todas as Unidades Básicas de Saúde e Clínicas Saúde da Família que possuem sala de vacinação, além do Posto Avançado de Vacinação, vão oferecer o imunizante de segunda a sexta-feira. O serviço segue o horário de funcionamento de cada unidade.

Aos finais de semana, a imunização será feita nas oito unidades básicas de saúde participantes do Programa Saúde Todo Dia, de 8h às 13h, e no Posto Avançado de Vacinação, que acompanha horário de funcionamento do shopping onde fica localizado (na avenida Mário Covas).

Público-alvo da campanha vacinal

Crianças de 06 meses a menores de 06 anos;

Idosos;

Gestantes;

Puérperas;

Trabalhadores da Saúde;

Povos indígenas;

Professores;

Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras situações especiais;

Pessoas com deficiências;

Caminhoneiros;

Trabalhadores de transportes coletivos;

Trabalhadores portuários;

Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade.

Locais de vacinação de segunda a sexta-feira:

Todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS), Clínicas Saúde da Família e no Posto Avançado de Vacinação (no 2° piso do Shopping Metrópole).

Locais de vacinação em Ananindeua sábado e domingo:

Nas oito UBSs participantes do Programa Saúde Todo Dia:

UBS Ananindeua

UBS Guanabara,

UBS Águas Brancas

UBS Celso Leão,

UBS Ana Maria Moraes,

UBS Paulo Frota,

UBS Nova Zelândia

UBS Patrícia Sarmento

E no Posto Avançado de Vacinação - (no 2° piso do Shopping Metrópole).

Documentação necessária

Documento de identidade com foto, mais o CPF ou Cartão SUS e a Carteira de vacinação de crianças