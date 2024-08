Veja como será a campanha de vacinação contra influenza em Belém e quem pode se vacinar

Na próxima segunda-feira (2/9), inicia a campanha da vacinação contra a influenza em Belém, conforme divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), nesta sexta (30/8). As doses do imunizante estarão disponíveis em todas as salas de vacinação da rede municipal, das 8h às 17h, até o dia 25 de outubro. A meta da campanha é imunizar 90% de cada um dos grupos prioritários, alcançando mais de 5 mil pessoas.

Quem deve tomar a vacina

O público-alvo da campanha são:

as crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos 11 meses e 29 dias);

pessoas com idade a partir dos 60 anos;

gestantes em qualquer período da gravidez;

puérperas de até 45 dias após o parto;

trabalhadores de saúde dos serviços públicos e privados;

professores da rede pública e privada;

indígenas a partir dos 6 meses;

pessoas em situação de rua;

policiais civis, militares, bombeiros e membros ativos das Forças Armadas;

pessoas privadas de liberdade;

funcionários do sistema prisional;

adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas sócio-educativas;

pessoas com deficiência permanente;

caminhoneiros;

motoristas e cobradores de transporte coletivo rodoviário;

trabalhadores portuários;

pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais.

VEJA MAIS

A meta da campanha é imunizar 90% de cada um dos grupos prioritários, alcançando um total de 519.825 pessoas. A ação vai envolver 2 mil pessoas, entre coordenadores de campanha, supervisores de área e de campo, vacinadores, registradores, apoio logístico e gerentes de unidade. Para que a Campanha alcance todo o público a que se destina na cidade e nas ilhas, serão utilizados 120 carros, três barcos e três lanchas, obedecendo às peculiaridades geográficas do município.

Desde o ano passado, devido às peculiaridades climáticas da Região Norte, o Ministério da Saúde adota a estratégia de promover a campanha de vacinação em período diferente das demais regiões brasileiras, que a realizam no primeiro semestre. Seguindo recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) para a temporada de 2024 do hemisfério sul, as vacinas contra a influenza utilizadas no Brasil protegem contra três tipos de cepas de vírus.

Em Belém, além da rede básica de Saúde, a população pode procurar a vacina em postos de instituições parceiras públicas e privadas (confira a lista abaixo).

Postos de vacinação por distritos administrativos

Distrito Administrativo de Belém - Dabel:

UBS Fátima - Rua Domingos Marreiros, Nº 1664, Fátima;

CSE Marco - Av. Rômulo Maiorana, Nº 2558, Marco;

Fibra - Av. Gentil Bitencourt, Nº 1144, Nazaré;

Hospital da Aeronáutica - Av. Almirante Barroso, Nº 3492, Souza;

Hospital do Exército - Rua Cônego Jerônimo Pimentel, S/N, Umarizal;

Hospital Naval - Rua Arsenal, Nº 200, Cidade Velha;

IASB - Tv. Dr. Enéas Pinheiro, Nº 2300, Marco.

Unama Alcindo Cacela - Av. Alcindo Cacela, Nº 287 – Umarizal;

Unifamaz - Rua Municipalidade, Nº 569 – Reduto; e

Uremia - Av. Alcindo Cacela, Nº 1421 – São Brás.

Distrito Administrativo do Bengui – Daben:

ESF Mangueirão - Rua São João -1;

ESF Panorama XXI - Conj. Panorama XXI, Qd. 24, casa 11B, Mangueirão;

ESF Parque Verde - Av. Padre Bruno Sechi, s/n, Parque Verde;

UBS Bengui II- Pass. Maciel, S/N, ao lado da Escola Marilda Nunes;

UBS Cabanagem - Rua São Paulo, S/N, entre as ruas São Pedro e Olímpia;

UBS Pratinha - Rod. Arthur Bernardes, Base Naval;

UBS Satélite - Conj. Satélite, WE 08;

UBS Sideral - Rua Sideral – Esquina com Av. Brasil; e

UBS Tapanã - Rua São Clemente, s/n, Tapanã.

Distrito Administrativo da Sacramenta – Dasac:

UBS Pedreira - Av. Pedro Miranda, Nº 1346, Pedreira;

ESF Barreiro I - Pass. Mirandinha, Nº 367, Sacramenta;

UBS Paraíso dos Pássaros - Av. dos Tucanos, S/N.

UBS Providência - Av. Norte, S/N, Val-de-Cães;

UBS Sacramenta - Av. Senador Lemos, esquina com Dr. Freitas;

UBS Telégrafo - Rua do Fio – Entre as passagens São João e São Pedro;

UBS Vila da Barca - Rua Cel. Luiz Bentes, próximo à Av. Pedro A. Cabral; e

ESF Canal da Pirajá - Tv. Barão do Triunfo, Nº 1015, esquina com a rua Nova – Pedreira.

Distrito Administrativo do Guamá - Dagua

ESF Combu - Furo do Combu - S/N;

ESF Radional - Av. Bernardo Sayão – Conj. Radional II, Qd. F-50 - Condor;

UBS Portal da Amazônia - Rua Osvaldo de Caldas Brito-30 B, Jurunas;

UBS Condor - Pass. Lauro Malcher, Nº 285;

UBS Guamá - Rua Barão de Igarapé-Miri, Nº 479.

UBS Jurunas - Rua Fernando Guilhon, S/N; e

UBS Terra Firme - Pass. São João, Nº 170 – Terra Firme.

Distrito Administrativo do Entroncamento - Daent

ESF Paraíso Verde - Av. João Paulo II, entre Pass. Classe A e Cruzeiro;

ESF Souza - Av. Almirante Barroso, dentro da Setran;

UBS Castanheira - Av. Primeiro de Dezembro, S/N, Castanheira;

UBS Águas Lindas - Conj. Verdejantes I, 2ª Rua, S/N;

UBS Curió - Pass. Eng. Alberto Engelhard (Estrada da Ceasa);

UBS Marambaia - Rod. Augusto Montenegro, Km 01; e

UBS Tavares Bastos - Av. Rodolfo Chermont, Nº 170.

Distrito Administrativo de Icoaraci - Daico

ESF Tenoné II - Rua 6ª linha-S/N, ao lado da Fund. Paula Frassinetti;

ESF Eduardo Angelim - Conj. Eduardo Angelim, Av. 17 de Abril- S/N;

ESF Paracuri I - Pass. Maura, Nº 218, entre a 3ª e 4ª Rua; e

UBS Icoaraci - Rua Manoel Barata, Nº 840.

Distrito Administrativo de Outeiro - Daout

ESF Fidélis - Rua Pantanal, Nº 5, Outeiro;

UBS Cotijuba - Rua Manoel Barata, S/N, Ilha de Cotijuba; e

UBS Outeiro - Rua Manoel Barata, S/N.

Distrito Administrativo de Mosqueiro - Damos

ESF Aeroporto - Rua dos Passos, S/N – Mosqueiro;

ESF Carananduba - Av. Cipriano Santos, Pass. Santa Maria, Nº 01;

ESF Furo das Marinhas - Rod. Augusto Meira Filho, Furo das Marinhas, Mosqueiro;

ESF Sucurijuquara - Rodovia Bl 13, S/N, Sucurijuquara;

UBS Baía do Sol - Av. Beira Mar, S/N, Mosqueiro; e

UBS Maracajá - Tv. Siqueira Mendes, S/N.