Grupo Liberal realiza Campanha de Vacinação 2024 para colaboradores

O Grupo Liberal realiza, nesta quinta-feira (29), a Campanha de Vacinação 2024, que ocorre no prédio do jornal O Liberal, no bairro do Marco. As vacinas disponíveis são tríplice viral (que protege contra o sarampo, a caxumba e a rubéola), hepatite B, febre amarela, bivalente para covid-19 e antitetânica.

Catarina Oliveira, analista de Recursos Humanos do Grupo Liberal, falou sobre a importância da campanha. “É importante trazer esse calendário vacinal para os nossos funcionários. A gente traz para dentro da empresa para facilitar para que eles se vacinem. Para que eles fiquem protegidos e com a saúde em dia”, explicou.

A técnica em enfermagem Christiany Brabo, da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), da Prefeitura de Belém, destacou que essas vacinas são de “suma importância”. Ele disse que é importante proteger os funcionários em seu ambiente de trabalho e, também, em suas casas.

A jornalista Luciana Carvalho, que trabalha na redação de O Liberal, tomou duas vacinas: hepatite B e bivalente para covid-19. As demais ela já havia completado o ciclo vacinal. “É importante para nos mantermos saudáveis, estarmos imunizados e não transmitir doenças para outras pessoas”, afirmou. “Ou seja: manter a nossa saúde e a do próximo também”, completou.

Catarina Oliveira, analista de Recursos Humanos do Grupo Liberal: “É importante trazer esse calendário vacinal para os nossos funcionários" (Foto: Ivan Duarte/O Liberal)

Antonio Herbert trabalha no setor de Publicidade da empresa. Ele tomou as vacinas contra tétano e hepatite B. “As outras eu já tinha tomado”, contou. “É importante a gente atualizar as vacinas. E ficar imune a esses vírus que estão aí no dia a dia da sociedade. Enfim, a prevenção”, contou. A vacinação no prédio do jornal O Liberal ocorre em dois momentos: de manhã (9 às 12 horas) e à tarde (14 às 16 horas).