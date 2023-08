Grupo Liberal realiza campanha de vacinação voltada aos colaboradores da empresa

O Grupo Liberal promoveu nesta terça-feira (22) a "Campanha de Vacinação 2023", voltada aos colaboradores da empresa, no auditório do Bloco “B” da sede do Grupo, no bairro do Marco, em Belém. Na ocasião, foram disponibilizadas a aplicação de doses das vacinas contra a influenza, covid-19 e tríplice viral. A ação foi realizada em dois turnos: pela manhã, das 9h às 16h, e à tarde, das 14h às 16h. O Grupo Liberal contou com a parceria da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma).

Realizada todos os anos, a ação já é bastante aguardada entre os colaboradores da empresa, como relata a coordenadora de Gestão de Pessoas do Grupo Liberal Renata Souza. “É fundamental que a gente faça essa campanha anual. Esse ano a gente conseguiu antecipar por conta da campanha do Hemopa. Quando a gente traz a Sesma, que é nossa parceira nessa campanha, é muito importante ver que os colaboradores estão participando. É muito gratificante ver que eles estão se cuidando”, relata Renata.

O serviço de vacinação no Grupo Liberal foi a oportunidade certa para a estagiária do portal OLiberal.com, Beatriz Moura, já que ela não precisou buscar o atendimento em um posto de saúde. Além de reforçar a dose da covid-19, ela se imunizou contra a gripe. “Decidi aproveitar a oportunidade e me vacinar aqui mesmo. A ação foi ótima e o atendimento também, gostei bastante. É uma forma de cuidar da saúde dos funcionários e incentivar a atualização da caderneta de vacinação”, relata.

Beatriz Moura, estagiária do portal OLiberal.com, parabenizou a ação do Grupo Liberal (Cristino Martins / O Liberal)

Aldecir Pinheiro, do setor de Serviços Gerais da empresa, também aproveitou para cuidar da saúde. Ele recebeu os imunizantes contra a covid-19 e a gripe influenza. Para ele, a ação do Grupo Liberal é essencial para os colaboradores e, acima de tudo, um gesto de cuidado. “A campanha tem uma importância muito grande, porque facilita a vida da gente. Não precisa o pessoal sair para ir até o posto de saúde, então fica bem mais fácil. Graças a Deus, todos os anos eu estou aqui para me vacinar”, diz.

Aldecir Pinheiro, do setor de Serviços Gerais da empresa, diz que a ação incentiva o cuidado com a saúde (Cristino Martins / O Liberal)

A jornalista Camila Azevedo, repórter de Política e Economia do Grupo Liberal, também deu uma pausa no expediente para garantir a imunização e atualizar a carteira de vacinação contra a influenza, covid-19 e tríplice viral “Eu prezo muito pela minha proteção. Como eu não tenho muito tempo no decorrer da semana, eu aproveitei a oportunidade. Você ter essa disponibilidade [da vacina] no local em que você trabalha é muito bom, porque a gente consegue aliar as nossas demandas do dia a dia às nossas necessidades de proteção”, afirma.

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de Lázaro Magalhães, coordenador do Núcleo de Atualidades)