Dia dos Pais: colaboradores do Grupo Liberal ganham programação especial

Em comemoração ao Dia dos Pais, a ser celebrado no domingo (13), o Grupo Liberal promoveu, nesta sexta-feira (11), uma ação destinada aos colaboradores da empresa, no auditório do Bloco “B” da sede no bairro do Marco, em Belém. Descontraídos e em clima de confraternização, os pais do grupo empresarial receberam serviços de corte de cabelo e de limpeza de pele, além de um bom bate-papo em coquetel oferecido aos papais. A homenagem foi organizada pelo Departamento de Gestão de Pessoas do Grupo Liberal, tendo como parceiros as empresas Edson Reis Cabeleireiro e Estação Cosméticos e da esteticista Cássia Paixão.

“A nossa intenção é marcar essa data, o Dia dos Pais, tão importante para todos aqueles que dão a vida em prol dos filhos, da família; então, organizamos a prestação desses serviços e o coquetel na sede da empresa, local de trabalho dos pais colaboradores”, destacou Renata Souza, coordenadora de Gestão de Pessoas do Grupo Liberal.

A programação tem como mote “Todo momento é presente”e reúne profissionais de diversos setores da empresa.

Autocuidado

Na Rádio Liberal FM, ele é conhecido como “Ed”, isso há 32 anos. Na verdade, Edmilson Mota,54 anos, atua como coordenador de Programação na emissora e é pai de três filhos e três filhas. “O Dia dos Pais reforça o nosso compromisso como pai na formação e educação dos filhos e é uma data emocionante, bem família”, afirma.

Papais se confraternizaram durante a programação na empresa (Foto: Eduardo Rocha / O Liberal)

Aos 66 anos de idade, Aldecir Pinheiro atua no setor de Serviços Gerais da empresa. Ele é pai de dois homens e uma mulher. “Esse é um momento importante em que a família se aproxima um pouco mais”, declara.

Para o repórter de Esportes do Jornal e Portal O Liberal, Luiz Guilherme Ramos, 36 anos, contabiliza um ano e meio na empresa e é pai de uma filha. “Essa programação aqui é uma forma de a empresa mostrar que se preocupa com o bem-estar dos funcionários; o Dia dos Pais representa um dos pilares da humanidade, que junto com as mães são importantes para a vida das pessoas”, enfatiza.

Imagem

Na avaliação do cabeleireiro Edson Reis, que atendeu os colaboradores do Grupo Liberal, “hoje em dia, mais do que nunca, o homem cuida da imagem dele, porque não somos apenas consumidores, mas também produtores de conteúdos e, aí, expomos a nossa imagem a todo momento; e é uma questão de autoestima, de bem-estar”, assinala.

Edson Reis: "Homem cuida mais da imagem" (Foto: Everaldo Nascimento / O Liberal)

A esteticista Cássia Paixão compartilha do ponto de vista de Edson. “O homem está, sim, se cuidando mais; cuida da pele, do cabelo, da barba, está mais atento à apresentação”, considera.