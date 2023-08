Grupo Liberal e donos de bancas de revistas: parceria facilita assinatura de O Liberal

O Grupo Liberal, em parceria com proprietários de bancas de revistas de Belém, cria um novo projeto que possibilita praticidade para que o público se torne assinante do jornal O Liberal. Conforme os idealizadores, a partir desta semana, algumas bancas de revistas passam a ser pontos onde os clientes podem fazer a assinatura do periódico e ter acesso aos pacotes oferecidos.

VEJA MAIS

A iniciativa pretende facilitar o processo para quem busca ser um assinante do Jornal O Liberal, além de oferecer outros benefícios. De 2022 para 2023, houve um crescimento de 32% entre novos assinantes, além dos que já estão na casa, o que representa um ótimo avanço. Neste início de projeto, três bancas parceiras estão sendo preparadas com equipamentos e treinamento dos proprietários e atendentes.

Benefícios

De acordo com Sheila Maria Barros Belucio, Supervisora de Assinaturas e Classificados do Grupo Liberal, não só os clientes, mas os proprietários das bancas de revistas também receberão vantagens.

“Os nossos clientes, terão a praticidade e facilidade de receber o exemplar, que pode ser com entrega diária ou somente nos fins de semana. Além de ter promoções de cuponagem para retirada de brindes, profissionalizantes e outros privilégios. Já para os donos das bancas, as vantagens são as premiações em dinheiro, conforme o tipo de assinatura que for vendido e também o fato de não precisarem se preocupar com a entrega do jornal ao assinante”, afirma.

De acordo com Josias Campos, Supervisor de Vendas do Grupo Liberal, o processo para realizar a assinatura nas bancas ocorre de maneira simplificada. “O cliente pode ir até a banca e preencher o formulário de cadastro, com todas as informações necessárias para a ativação da assinatura naquele momento. No documento deverão constar nome, CPF e endereço com CEP, assim o Jornal fica totalmente responsável pela entrega dos exemplares na residência do novo Assinante”, explica.

Confiabilidade e fidelização

A ideia da parceria animou o seu Sebastião Cid de Souza, de 66 anos, dono da "Banca do Cid", que vende jornais e revistas há cerca de 32 anos. Para ele, o projeto é uma oportunidade de também se adequar aos tempos atuais de modernização.

Sebastião Cid de Souza (Carmem Helena / O Liberal)

“Espero que essa parceria seja mais um sucesso de vendas, de mais um produto que vamos anexar ao nosso trabalho. Hoje, na atual conjuntura e muito em função da pandemia, não temos mais tantos clientes fidelizados. Mas essa nova ideia de vendas de assinaturas me parece boa. O benefício dessas assinaturas, através das bancas, é a confiabilidade. Isso nós, jornaleiros, transmitimos aos nossos novos e velhos clientes e amigos”, declara, seu Sebastião.

Shirley da Silva Dias, de 45 anos, dona da "Banca da Shirley", também firmou parceria com o Grupo Liberal. Segundo ela, a expectativa por novos clientes e mais lucros aumentaram após o início da colaboração.

Shirley da Silva Dias (Ivan Duarte / O Liberal)

“A pandemia acabou gerando uma defasagem. Mas eu espero que agora os clientes voltem novamente e que seja bom tanto para o Jornal quanto para a gente. Isso acaba atraindo mais pessoas para as nossas bancas e é justamente o que sempre estamos buscando. Eles vão fazer a assinatura e vão ver a banca e outros produtos que comercializamos lá, então vai ser benéfico”, discorre.

A oportunidade de alcançar mais clientes, aumentar o volume de vendas dos produtos impressos da marca e se firmar no mercado, foi o que atraiu Paulo da Silva Dias, de 72 anos, dono da Banca Cabanos, para ser parceiro do Grupo Liberal no projeto.

Paulo da Silva Dias (Ivan Duarte / O Liberal)

“A banca de revista tem uma relação mais próxima dos clientes, entendo seus anseios e suas necessidades e buscando sempre se reinventar para atendê-los melhor. Estou aqui há 33 anos e tenho clientes fidedignos, fazemos venda de combos de uma e até duas semanas de jornal para aqueles que são de longa data. Alguns, que trabalham viajando muito, sentem essa necessidade de ter uma assinatura e outros pelo custo benefício”, conta.

Onde fazer a assinatura do Jornal O Liberal nas bancas?

O projeto teve início com três bancas, já visando a ampliação para novos parceiros. Os pontos de assinaturas receberão máquinas de cartão e formulários para cadastro. Já foram providenciadas a instalação dos banners de divulgação e brindes para os primeiros assinantes, entre outras vantagens que visam o alavancamento das vendas de forma simples e objetiva. As bancas parceiras estão localizadas em:

Banca do Cid: Romulo Maiorana com Humaitá;

Banca Cabanos: Padre Eutíquio, entre Pariquis e Mundurucus;

Banca da Shirley: Padre Eutíquio, esquina com a Pariquis.