Jornalistas do Grupo Liberal são finalistas do Prêmio Sebrae

Quatro reportagens produzidas por jornalistas do Grupo Liberal estão entre as finalistas da etapa estadual do Prêmio Sebrae de Jornalismo 2023, nas categorias Texto, Vídeo e Fotojornalismo. A premiação é dividida em etapas estaduais, regionais e nacional. A cerimônia de premiação acontecerá no dia 24 de agosto, em Belém.

A reportagem ‘Trabalho com T: empreendedorismo resgata pessoas trans excluídas do mercado de trabalho’, produzida pela jornalista Tainá Cavalcante, concorre na categoria Texto; ‘Cultivo do abacaxi é fonte de renda de mais de 2 mil famílias em cidade do Pará’ e ‘Empreendedores criam negócios que beneficiam comunidades no Pará’, de Gustavo Ferreira da TV Liberal, são finalistas da categoria Vídeo; e ‘Sustentabilidade e empreendedorismo que vem da terra’, de Tarso Sarraf, disputa na categoria Fotojornalismo.

“Ano passado tive a alegria de ganhar com uma especial sobre Turismo, e agora essa final com uma matéria muito interessante em parceria com o repórter Fernando Assunção, sobre a feira Agroecológica na Pedreira, com agricultores de vários municípios, vimos que aquilo é empreededorismo puro e que abrange várias cidades do Pará”, disse Tarso Sarraf.

Reconhecimento

O Prêmio Sebrae de Jornalismo tem como objetivo incentivar profissionais de imprensa que exploram o empreendedorismo em suas reportagens. O prêmio se tornou referência no fomento do jornalismo sobre empreendedorismo no Brasil. Na 9ª edição, realizada em 2022, o prêmio recebeu mais de 1,1 mil inscrições de todo o Brasil e premiou 86 trabalhos já na primeira etapa, que ocorreu em 21 estados, além de prestigiar os vencedores nacionais.

"Fico muito feliz, estou concorrendo na categoria de foto, mas a imagem abrange várias pessoas. Já citei o Fernando, mas teve a Camila Moreira, o Felipe Melo e o Marcelo Quadros, que sempre estiveram presentes. É uma oportunidade de, além de mostrar nosso trabalho, mostrar o quanto o empreendedorismo aqui está muito grande. Fico feliz com todo apoio que o Grupo Liberal dá para as matérias especiais”, diz Tarso Sarraf.

Confira, abaixo, os finalistas:

Categoria Texto

Cacique muda história de aldeia com empreendedorismo – Ulisses Pompeu – Jornal Correio – Marabá.

Moda do futuro: projeto de bioeconomia cria polo industrial no meio da floresta gerenciado por mulheres ribeirinhas, no Pará – Gil Sóter – G1 Pará.

Trabalho com T: empreendedorismo resgata pessoas trans excluídas do mercado de trabalho – Tainá Cavalcante Pinheiro da Silva – Oliberal.com

Categoria Vídeo

Cultivo do abacaxi é fonte de renda de mais de 2 mil famílias em cidade do Pará – Gustavo Ferreira – TV Liberal

Empreendedores criam negócios que beneficiam comunidades no Pará – Gustavo Ferreira – Tv Liberal.

Metrópole das Ilhas – Anna Paula Mello – TV Cultura do Pará.

Categoria Fotojornalismo

Campanha de apadrinhamento reduz fila da fome em Belém – Oscar Valporto – Projeto Colabora.

Muito além do lucro, mudanças de vidas – Wagner Almeida – Jornal Diário do Pará.

Sustentabilidade e empreendedorismo que vem da terra – Tarso Sarraf – Jornal O Liberal.



Categoria Áudio

A vendedora de açaí, a startup e a melhor forma de produzir – Kleberson Santos – Diário Online.

Incentivos em inovação, ciência e tecnologia estão contribuindo para desenvolver pesquisas que geraram oportunidades de empreendedorismo na Amazônia Paraense – Edna Iolanda Pinto Borges – Rádio CBN.

Sebrae unindo tecnologia, organização e planejamento na beira do rio no Marajó – Toni Gonçalves – Rádio Clube do Pará.