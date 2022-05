Grupo Liberal recebe visita do Sindilojas

Uma comitiva de dirigentes do Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém (Sindilojas Belém) visitou nesta segunda-feira, 23, a sede do Grupo Liberal, no bairro do Marco, em Belém. A entidade foi representada pelo presidente Eduardo Yamamoto e pelo conselheiro Fabrizio Guaglianone, ao lado de Wilson Portela, gestor da Gil Comunicação, que foram recepcionados pela diretora comercial do Grupo Liberal, Rose Maiorana, pelo gerente comercial Fábio Braz e pelo executivo de contas, Fuad Hanna.

O objetivo da visita foi estreitar as relações das organizações em favor do fortalecimento do ambiente de negócios na capital. Para Eduardo Yamamoto, nesse sentido, a parceria com o Grupo Liberal é estratégica, pois valoriza os novos empreendimentos e os produtos da praça local. Em Belém, há mais de 5 mil lojistas e o setor emprega cerca de 50 mil empregos.

Eduardo Yamamoto destacou a resiliência dos negócios locais na superação das condições adversas impostas pela pandemia, além das metas da entidade para o quadriênio 2022-2026. "O maior desafio é recuperar os patamares de 2019, descontando a inflação, mas esse processo está sendo muito positivo, uma vez que o primeiro quadrimestre mostrou crescimento de mais de dois dígitos, de 20 a 25% em relação a 2019", disse o presidente do Sindilojas, ressaltando a importância da imprensa para o segmento. "Sem sombra de dúvida, todo esse processo de reestruturação do Sindilojas não seria possível sem essa parceria ao Grupo Liberal", afirmou.