Grupo Liberal promove café com leitor em comemoração ao dia dos pais

O café com leitor edição especial "Dia dos Pais" proporcionou para alguns assinantes do jornal uma tarde de homenagens e confraternização pela data festiva. Os assinantes selecionados participaram da comemoração na tarde desta sexta-feira (16), no shopping Bosque Grão-Pará.

Oswaldo Braga Junior, diretor superintendente da Uniodonto, participou da celebração e diz que ficou feliz com o convite, uma vez que além de confraternizar com outras pessoas conseguiu matar um pouco da saudade da única filha, que mora fora do estado. "Achei uma sacada muito boa do Grupo Liberal em proporcionar esse momento aos assinantes e também aos parceiros. Fico muito feliz em receber a homenagem da minha filha, que não mora em Belém", declara Oswaldo Braga Junior.

Um dos assinantes mais antigos do jornal, Pedro de Sena, militar da reserva da Aeronáutica, também foi homenageado, ele tem assinatura há 50 anos, mas a relação com o jornal começou quando ele ainda tinha 9 anos de idade, quando começou a vender o jornal. "O jornal faz parte da minha vida, pois ainda criança comecei a vender e depois fiz a assinatura e não larguei mais", conta o assinante.

O servidor José Alberto Barros é assinante do jornal há 20 anos e diz que fica feliz em poder participar desse momento de confraternização, uma vez que ficou emocionado com a declaração das filhas e netas. "É uma data sensível e fico muito feliz em poder participar desse momento. É muito gratificante", destaca o assinante.

Paulo Rocha, analista sênior do shopping Grão -Pará, diz que a parceria com o Grupo Liberal é desde 2015, quando o shopping foi fundado. "A nossa relação com o Grupo Liberal é desde o início e é sempre muito bom dividir esses momentos, pois as pessoas saem daqui felizes em viver esse tipo de experiência", destaca o representante do shopping.

O Grupo Liberal vem realizando as ações de relacionamento em todas as datas comemorativas como forma de fortalecer o vínculo e também de se aproximar com o leitor. "É uma forma de ver o nosso trabalho a partir da perspectiva do leitor, pois eles fica mais próximo e atuante", explica a assistente de marketing e relacionamento do Grupo Liberal, Tainá Garcia.