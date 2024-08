Grupo Liberal celebra Dia dos Pais aos colaboradores 

O Grupo Liberal reuniu os colaboradores, na tarde desta sexta-feira (9), para celebrar o Dia dos Pais. A festa contou com gastronomia, música, sorteios e tatuagens para os pais da empresa. A ideia é proporcionar interatividade e lazer entre os colaboradores.

Meg Martins, que é produtora executiva do Grupo Liberal, explica que as datas comemorativas são celebradas como forma de homenagear os colaboradores e estreitar as relações. "É uma forma de acarinhar e homenagear os pais. E essa iniciativa vem sendo feita durante todas as datas comemorativas", pontua.

VEJA MAIS

Os colaboradores se deliciaram com as receitas do Ver-o-Açaí, que serviu maniçoba e pirarucu de casaca. Paulo Raiol, que é o atendente líder do restaurante, explica que a proposta do restaurante é proporcionar culinária de cultura aos seus clientes O dia dos pais é mais uma data comemorativa que pede um bom cardápio.

"A ideia é celebrar e agregar o bom sabor. A comida traz diversão entre as pessoas", pontua o atendente.

O tatuador Magal Tatto também fez parte da programação e disse que fica feliz em ver a satisfação entre os colaboradores em datas comemorativas. "É sempre bom poder fazer parte desse tipo de programação, pois é um momento de felicidade e comemoração", pontua o tatuador. Inclusive, foram sorteadas duas tatuagens, uma no valor de R$1 mil reais e outra no valor de R$500,00.

O chef Ricardo Nobre fez pratos ao vivo para os colaboradores e diz que esse tipo de dinâmica é atrativa e envolve as pessoas. "As pessoas gostam de acompanhar o processo, causa expectativa, é como se fosse uma atração”, pontua o o chef.

Eduardo Henrique estava representando a Tapiocaria Paraense e serviu uma variedade de tapioquinha entre doces e salgadas. Para Edurado, a tapioquinha é um alimento que combina para qualquer ocasião. “É de manhã, à tarde ou à noite. É um tipo de alimento que consumimos a qualquer hora. Nosso cardápio é variado e para todos os gostos”, pontua Eduardo.

Os colaboradores dançaram ao som de Patrick & Mateus, Thiago Costa, Kim Marques, Aninha, Thais de Souza, Mell Pinheiro e Mary Freitas. Os parceiros do evento foram Promix, Ver o Açaí, Festival Exótico da Amazônia do Chef Nobre e Gabriel Pescados.