Grupo Liberal celebra Dia das Mães com evento para mamães da empresa, na quarta (10) e quinta (11)

Para celebrar o Dia das Mães, a transcorrer neste domingo (13), o Grupo Liberal organizou dois dias de programação destinada às funcionárias mães na empresa. Essa celebração começou, então, nesta quarta-feira (10), com o Dia da Beleza abrangendo a oferta de serviços de design de sombrancelhas, limpeza de pele e maquiagem às mamães de O Liberal, Jornal Amazônia, Rádio Liberal e Portal oliberalcom no auditório do Bloco "B" da sede do Grupo, no bairro do Marco. Os serviços foram prestados das 8h30 às 12 horas. À tarde, desde as 13h30, prosseguindo até as 18 horas, os cuidados com a beleza das mães acontecem na sede da TV Liberal, no bairro de Nazaré.

Nesta quinta-feira (11), a programação do Dia das Mães reunirá, na sede do Grupo Liberal, às 9h30, apresentação musical (violinos). Às 10 horas, a palestra "Os desafios da maternidade moderna", a cargo da psicóloga Niamey Granhen Brandão da Costa, será proferida na TV Liberal, com transmissão remota para os veículos de comunicação do GL em Belém e no interior do Pará.

Cláudia Silva é recepcionista na sede do Grupo Liberal. Há 12 anos, trabalha na empresa. Ela foi contemplada com serviços de maquiagem e design de sombrancelha. "É muito bom a gente ter essa ação aqui, pelo Dia das Mães", declarou. Para Cláudia, "ser mãe é a coisa mais linda do mundo; já sou também avó, tenho meu primeiro netinho, com um mês de idade, então, é um momento de felicidade".

Cláudia Silva não perdeu tempo para realçar a beleza, no evento na sede do Grupo Liberal (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

As ações do Dia da Beleza envolveram a parceria de dirigentes e funcionárias da empresa Estação Cosméticos. Duas delas, mamães. Samara Oliveira, mãe de três crianças, atuou no atendimento de mães do Grupo Liberal. "É muito gratificante a gente poder realçar a beleza que já existe na mulher; quando faço esse trabalho, também realço a minha beleza interior; é uma satisfação mútua", ressaltou.

A Estação Cosméticos atua no mercado há cinco anos, como informou Tamires Oliveira, gerente de Marketing da empresa. "A nossa proposta com esse trabalho aqui é levar a essas profissionais a proposta do autocuidado, da beleza e da autoestima, porque, na correria do dia a dia, muitas vezes, a mulher deixa de lado cuidados básicos para o bem estar dela, e, então, propomos que cada uma delas realce a beleza maior que tem", pontuou Tamires. Olivânia Nunes, outra mamãe funcionária da Estação Cosméticos, com três filhos, disse o evento "é uma troca, porque tudo que você dá você recebe de volta, e, então, é muito gratificante poder oferecer algo para alguém".

E foi o que fez Jacira Batista, do Serviços Gerais, com 26 anos de atuação no Grupo Liberal, ao comparecer ao Dia da Beleza. "Ser mãe é tudo, é a maior alegria que a gente pode ter; o filho é a alegria da vida da gente", enfatizou. A assistente administrativa Renata Costa, mãe de um filho, e que atua há cinco anos no Grupo, disse que "ser mãe é o segundo maior amor do mundo, depois do amor de Deus". Lucilene Vaz, do Serviços Gerais, com quatro anos no Grupo Liberal, é mãe de um filho. Ela salientou que "esse evento valoriza a mulher no trabalho, na empresa".

Na avaliação da coordenadora de Gestão de Pessoas do Grupo Liberal, Renata Souza, a programação serve para "darmos uma demonstração de amor e carinho às funcionárias mães da empresa pelo Dia das Mães, para que elas possam se sentir valorizadas e lembradas pela missão que desempenham todos os dias como mães". Renata observou que a homenagem é destinada a profissionais de todos os setores do grupo empresarial, como administradoras, jornalistas, funcionários de serviços gerais, transporte, contábil, infraestrutura e comercial.

Na TV Liberal, a tarde foi aproveitada pelas funcionárias mamães de todos os setores para cuidar da beleza. "A maternidade é uma missão linda, de amor incondicional, e esse momento é de celebração, reconhecimento e, sobretudo, agradecimento às mães do Grupo Liberal pela dedicação e parceria profissional, porque sabemos que elas almejam, pelo amor e, por meio do trabalho conosco, oferecer sempre o melhor para seus filhos e suas famílias. Somos gratos à todas elas por isso", enfatizou Rodrigo Vieira, gerente de RH do Grupo Liberal.

