Grupo Liberal celebra Dia do Mídia com Mídia Festival Experience 2024 nesta quinta-feira (27/06)

Nesta quinta-feira (27 de junho), o Grupo Liberal irá sediar o Mídia Festival Experience 2024 em comemoração ao Dia do Profissional de Mídia. A iniciativa promete reunir 100 pessoas, dentre profissionais de agências de publicidade, clientes e demais colaboradores para uma celebração única no mercado publicitário paraense, marcada para iniciar às 19h no hall de entrada do prédio-sede, na avenida Romulo Maiorana, em Belém.

A diretora comercial do Grupo Liberal, Rose Maiorana, destaca que o profissional de mídia contribui significativamente para a manutenção do mercado de marketing atual. “Hoje em dia, quase 100% do conteúdo que veiculamos é produzido por nós mesmos. Esses profissionais são um dos pilares para o relacionamento que construímos com o nosso público”, explica.

Outro motivo para comemorar é o mais novo veículo do Grupo Liberal: a rádio Liberal+, lançada em fevereiro deste ano, cuja programação pode ser ouvida na frequência 98,9 e assistida, simultaneamente, pelo YouTube (@oliberalPA). “Vamos celebrar o nosso novo ‘bebê’ e receber não só profissionais de mídia, mas também agências de publicidade, clientes e colaboradores para participarem”, acrescenta.

A diretora de mercado do Grupo Liberal, Aline Viana, destaca a importância do evento para conversar sobre as mudanças pelas quais a comunicação publicitária tem passado. "O mês de junho é particularmente significativo para nós, pois é uma oportunidade não apenas de celebrar, mas também de discutir tendências e desafios que moldam o mercado atualmente", afirma.

Programação

Às 19h, um talk show sobre tendências de mercado apresentará números, casos inspiradores e insights sobre o universo digital da publicidade, moderado pela apresentadora e colunista do Conexão Mercado, do Grupo Liberal, Bel Soares. Entre os convidados, haverá um representante da agência nacional de marketing de influência Mind e Jorge Bentes, reconhecido profissional do mercado que já foi diretor criativo do Grupo Liberal.

Após o talk show, mais de 10 atrações musicais paraenses se apresentarão, entre elas, Valéria Paiva, Zaynara, Gang do Eletro, Edilson Morenno, Manoel Cordeiro e Os Vingadores do Brega. Também haverá uma homenagem ao cantor Tonny Brasil, falecido no início deste mês.

"Acreditamos que a publicidade é mais do que simplesmente transmitir uma mensagem; é proporcionar uma experiência memorável. Por isso, combinamos elementos técnicos com momentos musicais para oferecer uma noite verdadeiramente especial aos nossos convidados", explica Aline .

A diretora de mercado destaca, ainda, o sucesso do evento do ano anterior e a expectativa para esta edição. "Recebemos um feedback incrível em 2023, o que nos motivou a continuar aprimorando nossa proposta para este ano. Estamos ansiosos para proporcionar outra noite inesquecível de networking, conhecimento e entretenimento de qualidade", diz.