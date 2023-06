Dia do Mídia: Grupo Liberal realiza ação de marketing e lançamento do projeto Conexão Mercado

Comemorado no dia 21 de junho, o Dia do Mídia celebra os profissionais ligados à área da comunicação, seja TV, rádio, jornal impresso ou internet, buscando fortalecer os laços comerciais com agências, por meio de ações de relacionamento. Em alusão à data, o Grupo Liberal realiza, na próxima quarta-feira (21), uma ação de marketing com agências parceiras e o lançamento oficial do projeto Conexão Mercado.

O objetivo da ação é celebrar o Dia do Mídia, estreitar laços comerciais com os parceiros do grupo e apresentar o Conexão Mercado. O videocast estreou em janeiro deste ano, com apresentação de Bel Soares. Quinzenalmente, os episódios são disponibilizados no Youtube e nas redes sociais de O Liberal, com a participação de grandes nomes da comunicação paraense.

Bel Soares, também ficará responsável por mediar a programação, que consiste em talk shows com temáticas voltadas à publicidade, posicionamento de marca e criação de conteúdo para redes sociais. “Ter sido convidada para fazer parte do Conexão Mercado me deixou muito feliz, pois acredito nos relacionamentos como forma de aproximação, e essa plataforma serve como mais um canal entre o Grupo Liberal e o mercado. E fazer essa ponte através da comunicação me deixa honrada”, diz a apresentadora.

A diretora comercial do Grupo Liberal, Rose Maiorana, comemora o profissional do mídia como intermediário entre a empresa e as agências. “Nós, do Grupo Liberal, temos um excelente relacionamento com as agências e isso precisa ser celebrado. Então, aproveitaremos o Dia do Mídia, que é um profissional de extrema importância para os laços que construímos com as agências, para festejar a data e lançar oficialmente o Conexão Mercado, que é mais um produto do Liberal para trazer o mercado para perto de nós”, destaca Maiorana.

De acordo com a diretora de mercado do grupo, Aline Viana, a programação vai unir experiência à inovação dentro do ramo do mercado publicitário. “No dia 21 vamos primeiramente celebrar o mídia, celebrar a importância das agências junto com nosso negócio como Grupo Liberal, e obviamente aproveitar o talk show, onde vamos trazer grandes personalidades de muita influência, muita vivência, e também a nova geração do mercado publicitário, para que a gente possa discutir o nosso mercado, o mercado como foi e como a gente percebe ele daqui para a frente”, pontua.

"Celebrar a data nos mostra que todos nós somos consumidores de mídia e que também temos o poder de fazer escolhas conscientes. Por meio de veículos de comunicação de credibilidade, como os do Grupo Liberal, podemos evitar a propagação de 'fake news' e buscar uma diversidade de fontes de informação mais confiáveis. O Dia do Mídia nos incentiva a sermos cidadãos críticos e ativos, participando do processo de informação e fortalecendo a mídia como um pilar essencial de nossa sociedade", pontua Felipe Melo, head de Conteúdo do Grupo Liberal.

Entre os convidados, estão representantes das agências parceiras Griffo, Gamma, Temple, CA e Voxxi, a influencer e produtora cultural Joyce Cursino. Segundo Érika Horiguchi, diretora executiva da Gamma, a "chave" para o crescimento e prestígio obtido pela agência tem o relacionamento com a imprensa. "A mídia serve como palco para dar visibilidade ao nosso trabalho, graças a esse relacionamento que conseguimos atingir nosso público-alvo. Essa sinergia entre agências e imprensa fortalece todo o mercado, pois permite a disseminação das nossas ideias, a valorização da criatividade e, o principal, promover a imagem dos nossos clientes, estreitando o relacionamento com a sociedade. Temos orgulho e prazer em fazer parte disso, uma cadeia produtiva e comprometida com o sucesso de nossos clientes e do setor como um todo", avalia.

A programação ocorre no Hall do Jornal O Liberal, localizado na avenida Romulo Maiorana, na quarta-feira (21), a partir das 19h.