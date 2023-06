Ação de marketing celebra o Dia da Mídia no Grupo Liberal

O Grupo Liberal promove, nesta quarta-feira (21), uma ação de marketing com as agências de comunicação em celebração ao Dia do Mídia. A data comemora os profissionais ligados à área da comunicação nos mais diversos formatos, seja TV, rádio, jornal impresso ou internet, buscando fortalecer os laços comerciais com agências, por meio de ações de relacionamento. A programação ocorre a partir das 19h no Hall do Jornal O Liberal.

Na ocasião, também será apresentado o programa Conexão Mercado, videocast que estreou em janeiro deste ano, com apresentação de Bel Soares. Quinzenalmente, os episódios são disponibilizados no Youtube e nas redes sociais de O Liberal, com a participação de grandes nomes da comunicação paraense.

Com mediação de Bel Soares, a ação do Dia do Mídia consiste em talk shows com temáticas voltadas à publicidade, posicionamento de marca e criação de conteúdo para redes sociais. Entre os convidados, estão representantes das agências parceiras Griffo, Gamma, Temple, CA e Voxxi, a influencer e produtora cultural Joyce Cursino.