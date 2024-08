Dengue: Pará tem mais de 12 mil vacinados; belenenses vivem a expectativa da ampliação da vacina

O Pará tem 12.150 pessoas vacinadas contra a dengue, como aponta balanço da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). A pasta detalhou que, de acordo com as orientações do Ministério da Saúde, a imunização começou com crianças de 10 a 14 anos. Em Belém, a campanha de vacinação iniciou no dia 19 de junho, e, atualmente, muitas pessoas já vivem a expectativa da ampliação do público-alvo que deve receber as doses do imunizante. Em todo o Pará, a distribuição das vacinas começou no dia 10 de junho.

Quanto ao planejamento para ampliar o público que deve ser imunizado, a Sespa detalhou o Estado segue os critérios de vacinação conforme indicação epidemiológica do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde (PNI/MS). A vacina contra a dengue chegou no Pará por meio da 5ª remessa do PNI/MS, que usou critérios epidemiológicos para selecionar os municípios e enviar doses da vacina. O cronograma de aplicação segue segundo a indicação dos municípios pelo PNI e disponibilidade de doses.

Atualmente, a busca pelo imunizante no Pará é considerada regular, segundo a secretaria. Segundo a Sespa, o Pará registrou 13.928 casos de dengue, até o momento. Os dados são do Informe Epidemiológico nº 11, de janeiro a 31 de julho de 2024. Ainda conforme o último informe, foram registrados 9 óbitos pela doença. Essas mortes foram nos municípios de Belém (4), Monte Alegre (1), Altamira (1), Colares (1), Marabá (1) e Mocajuba (1), também conforme o levantamento divulgado pela Sespa.

Ampliação da vacina já é aguardada pela população

A auxiliar de limpeza Arlete Carneiro, de 46 anos, mora em Belém e já vive a expectativa de se vacinar contra a dengue. Para ela, essa é uma forma de reforçar a imunidade e de se proteger da doença - para além das outras formas de combate ao Aedes aegypti. “Sempre é bom a gente tomar [as vacinas]. Isso porque, no caso de algumas empresas, se entra se tomar todas as vacinas. A vacina é excelente para todos. É uma segurança maior”, afirma ela que, nesta segunda-feira (26), foi em busca da vacina contra febre amarela na Unidade Municipal de Saúde (UMS) do bairro de Fátima.

Ela conta que está prestes a trabalhar em uma unidade de saúde, sendo a vacina uma forma de estar com a saúde em dia. Além disso, Arlete também lembra da importância de combater a água parada como forma de prevenir a dengue no dia a dia. “Tem as pessoas que deixam água parada, porque não depende só de mim, não depende só dos outros. É como um todo. Se todos se ajudassem, não teria [diversos casos de dengue]”.

Procura pela vacina contra a dengue é regular nas unidades de saúde

Na UMS de Fátima, na capital paraense, a busca pela vacina da dengue ainda é moderada, como avalia o enfermeiro da unidade, Luis Cláudio Pinto. “Digamos que esteja a procura na média procura. Até porque é um público que coincide que é um público da HPV, de 10 a 14 anos. Está dentro do esperado. Não houve um aumento. Quando a vacina chegou na rede pública teve uma procura. Como teve uma queda na quantidade de transmissão da dengue, também teve uma baixa procura”, pontua.

Para Cláudio, ele avalia que também é necessária uma conscientização dos pais para que os filhos sejam imunizados. “E ainda é um público que não tem uma frequência na sala de vacina. A não ser que seja com essas vacinas esporádicas, como o HPV e a dengue. Até você tem ali o calendário infantil que vai até 4 e 7 anos. E é um público [crianças de 10 a 14 anos] que precisa ser incentivado e de informação. O público precisa ser chamado, precisa ser atraído pela sala da vacina”, enfatiza.

Na unidade de Fátima, os profissionais aguardam por uma nova remessa da vacina, que está prevista para esta terça-feira (27), conforme informou a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma). O enfermeiro ainda detalha a regularidade da imunização no local: “Recebemos mais de 400 doses de vacina. A frequência é de 100 a 200 doses que solicitamos. A demanda fica na casa de 20 a 30 doses por dia. Estamos aguardando [novas doses]. É só uma questão de logística”.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento sobre a possível ampliação do público-alvo da vacina em Belém e, também, sobre a busca pelo imunizante nas salas de vacina da capital, além da meta vacinal.