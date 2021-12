Vacinação antirrábica em Ananindeua pretende imunizar 40 mil cães e gatos

A raiva é uma doença infecciosa viral aguda que acomete tanto os animais, quanto os seres humanos e, por isso, a melhor forma de proteção para ambos é a vacinação dos pets. Na manhã deste sábado (11) a Prefeitura de Ananindeua realiza até as 14h a "Campanha de Vacinação Antirrábica" e o objetivo é vacinar cães e gatos com idade acima de três meses. Até o final do evento a organização espera vacinar 40 mil pets nas 47 Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município.

A ação é aberta para todas as pessoas da comunidade e arredores e para vacinar os animais é só levar documento original de identificação com fotos - é importante colocar os cães e gatos na coleira, guia ou caixa de transporte.

Erick Monteiro prefeito em exercício visitou a ação e destacou a importância da imunização de cães e gatos para o controle da doença no município. “Fiz questão de vir aqui no posto do Julia Seffer acompanhar a vacinação dos cães e gatos e fico ainda mais feliz pelo comparecimento da população. Disponibilizamos 50 mil doses de vacinas em 47 pontos da cidade. A ação faz parte do cronograma anual que a Secretaria Municipal de Saúde realiza em Ananindeua para levar a proteção aos tutores e os animais", afirmou o prefeito.

Luciana Azevedo é tutora da gata Tita e do cachorro Bolt e conta que cuida muito bem dos seus animais e entre esses cuidados está manter as vacinas em dia. Quando soube da vacinação, ela disse que preparou os pets para o dia. "Desde ontem eu recebi o informativo da prefeitura pelas redes sociais. Eu vim preparando a minha gata: 'tita, você tem que tomar a vacina para a proteção, você e meu cachorro bolt' . É muito importante para a proteção deles e para nós que somos donos. É um segurança nossa", disse Luciana.

Isabel Soares ama tanto os animais que tem 12 pets. Ela acredita que a raiva precisa de atenção e deve ser evitada por meio da vacina e garante que não somente os animais saem protegidos, mas também seus tutores. "Eu gostei, livra as pessoas e os animais. A vacina evita [a raiva]. Eu tenho 5 cachorros e nasceram mais 7 e eu fico feliz quando têm essas ações, da para proteger os pets. Me protege que já tenho uma idade avançada. Se tiver uma mordidinha com raiva pode ser fatal", comentou a tutora.

Confira as Unidades integrantes da Campanha de vacinação Antirrábica:

UBS JÚLIA SEFFER

UBS ÁGUAS BRANCAS

UBS JARDIM AMAZÔNIA

UBS MARIGHELA

UBS AURÁ

UBS ANANINDEUA CENTRO

UBS NOVA ÁGUAS LINDAS

UBS BEM VIVER

UBS PEDREIRINHA

UBS GUANABARA

UBS DISTRITO INDUSTRIAL

UBS ELO I, II

UBS HELIOLÂNDIA URBANO

UBS HELIOLÂNDIA RURAL

UBS SARÉ

UBS JOSÉ ARAÚJO

UBS GERALDO PALMEIRA

UBS CELSO LEÃO

UBS GUAJARÁ 1

UBS PAAR

UBS ANA MARIA MORAES

UBS CURUÇAMBÁ RURAL

UBS HELENA BARRA

ESF GRAJAÚ

UBS SAMAMBAIA

UBS CIDADE NOVA 6

UBS MURURE

UBS WARISLÂDIA

UBS PARK LAGUNA

UBS LAGO AZUL

UBS PAULO FROTA

UBS CRISTO REDENTOR

UBS STÉLIO MAROJA

UBS UIRAPURU

UBS CARNAUBA

UBS ICUÍ

UBS CIDADE NOVA IV

UBS JADERLÂNDIA

UBS IVAN CARLOTINO JR.

UBS NOVA ZELÂNDIA

UBS UNA

UBS COQUEIRO

UBS ATALAIA

UBS ARIRI

USF 28 DE AGOSTO

USF PEROLA II

USF NOVA VIDA