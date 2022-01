Segunda Policlínica de Ananindeua será inaugurada nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (6), a Prefeitura Municipal de Ananindeua inaugurou a segunda Unidade de Referência Especializada de Apoio Diagnóstico e de Pequenas Cirurgias do município. A Policlínica do lado Sul da BR-316, está localizada no bairro Águas Lindas, na rua Oswaldo Cruz, 404. Além da nova policlínica, a Unidade Básica de Saúde (UBS) e urgência e emergência do bairro, que passou por reforma, será entregue à população.

A Unidade atenderá 12 especialidades e terá farmácia para dispensação de medicamentos. O funcionamento do local será de 8h às 18h, de segunda a sexta-feira. Os pacientes atendidos devem estar agendados pelo Sistema Municipal de Regulação (SISREG). A estimativa é de que sejam realizadas mais de 2 mil consultas por mês na Unidade.

As especialidades disponíveis na Policlínica serão: neurologista, ortopedista, urologista, gastronomia, endocrinologista, otorrinolaringologista, reumatologista, dermatologista, cardiologista, mastologista, infectologista e nutricionista, além da sala de farmácia.

Na última terça-feira (4) foi entregue a Policlínica Doutor Carlos Guimarães, a primeira Unidade de Referência Especializada de Apoio Diagnóstico e de pequenas cirurgias, na Cidade Nova.

De acordo com a administração municipal, as duas unidades buscam ampliar a oferta de serviços de saúde ambulatorial e assegurar atendimento humanizado e com excelência para os moradores de Ananindeua. As Unidades são um modelo de gestão em saúde especializada, que atenderão exclusivamente com agendamento prévio e contará com uma integração digital dos prontuários e solicitações de exames e consultas para os pacientes, além de atendimento nas áreas de saúde da mulher, saúde do homem, saúde do adulto/idoso, saúde da criança e saúde mental.

(Bruna Ribeiro, estagiária, sob supervisão de Jorge Ferreira, coordenador do Núcleo de Atualidades)