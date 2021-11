Sectet oferta curso técnico em saúde bucal para moradores de Ananindeua

Começam na próxima terça-feira (16), de forma presencial, as inscrições para o curso Técnico em Saúde Bucal (TSB) para moradores de Ananindeua, Região Metropolitana de Belém (RMB). É uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), em parceria com a Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Pará (UFPA).

São 40 vagas e os interessados devem ter idade mínima de 18 anos, concluído o ensino médio na rede pública ou em instituição privada na condição de bolsista e não possuir outra certificação de nível técnico. O curso faz parte dos serviços ofertados na Usina da Paz Icuí-Guajará. Para se inscrever, é preciso levar até a recepção da UsiPaz, localizada na Estrada do Icuí-Guajará com a Avenida Independência, originais e cópias do RG, CPF, comprovante de residência, certificado de conclusão do ensino médio e histórico escolar.

Ainda não há uma data para encerrar as inscrições. Ao todo, serão chamados para entrevista os 60 primeiros inscritos. Caso a turma não seja preenchida, serão chamados para entrevista pessoas que ficarem na lista de espera, sempre obedecendo a ordem de inscrição.

A previsão de início das aulas é dia 10 de janeiro de 2022, no horário das 18h às 22h, de terça a sexta-feira, uma semana por mês, durante 18 meses. Esta será a segunda turma de TSB ofertada pela Sectet e UFPA. A primeira turma, em Belém, entrou na parte prática do curso na última sexta-feira (5) com a realização da cerimônia do jaleco.