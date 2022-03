Professores da rede municipal de ensino de Ananindeua entram em greve

Os professores da rede municipal de ensino de Ananindeua, Região Metropolitana de Belém (RMB), entraram em greve nesta quarta-feira (16). A prefeitura, informou na manhã desta quarta-feira (16), que está em negociação com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará (Sintepp) para atender as demandas dos educadores, que pedem por reajuste salarial.

De acordo com a coordenadora geral do Sintepp Ananindeua, Andréa Salustiano, na última reunião, realizada dia 9 de março, foram apresentadas para a prefeitura que a categoria estava em estado de greve. Como não houve avanço nas negociações, o sindicato decidiu deflagrar greve a partir do dia 16. “A prefeitura lançou uma proposta de reunião para o dia 22 de março, mas a gente solicitou que fosse feita antes, no dia 15, mas eles não aceitaram. Esperamos que nos atendam dia 16”, explicou a coordenadora.

A coordenadora do Sintepp, que também é professora da rede municipal, explica que todos os níveis da educação estão envolvidos na mobilização, desde professores da educação infantil até de Jovens e Adultos (EJA). Andréa também afirma que a categoria traçou um plano para não prejudicar os estudantes:

“Já falamos para a secretaria de educação que vamos garantir a reposição das aulas pelos dias parados a todas as turmas. Mas ainda assim o município diz que vai lançar faltas pelos dias parados, como uma forma de desmotivar os professores. Mas isso não vai acontecer porque estamos mobilizados”, afirma.

Na manhã desta quarta-feira (16), em nota, a Prefeitura de Ananindeua se posicionou sobre a greve. A assessoria de comunicação informou que a Secretaria Municipal de Educação (Semed) recebeu, na sexta-feira (11), às 14h, de forma on-line, o documento de estado de greve dos professores.

“A Semed ressalta que já existe uma mesa de negociação, com a pauta da valorização profissional com a categoria. A secretaria pondera que o pagamento dos profissionais da educação básica do mês de março já vai ser efetivado com o valor do piso, e também com o retroativo no pagamento referente a janeiro e fevereiro”, diz o comunicado.

A nota continua: “Secretaria de Educação esclarece que para os não docentes, o valor do reajuste é 10,5%. A mesa de negociação continua aberta, com a próxima reunião hoje, 16 de março. A Semed desconhece o motivo para a paralisação, pois está em negociação com a categoria e enfatiza que os principais prejudicados serão os alunos, que já vem de um afastamento da sala de aula por conta da pandemia da covid-19. A ainda acredita que o diálogo será a melhor ferramenta para o fim do impasse”.