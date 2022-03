Sintepp inicia greve e promove ato e caminhada nesta quarta (16/03)

Profissionais da educação pública do Pará iniciaram, na manhã desta quarta-feira (16), um ato na praça Floriano Peixoto, em São Brás. O Sintepp iniciou a mobilização da categoria, com greve na rede estadual de ensino, para reivindicar o reajuste salarial, o pagamento do piso 2022 e retroativos, além Plano de Cargos Carreira e Remuneração dos Servidores. A mobilização iniciou em frente ao Mercado de São Brás seguirá até a sede da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad).

O movimento em São Brás reúne também servidores federais. Ao contrário do Sintepp, que deflagrou greve, o ato dos servidores de instituições federais é uma paralisação apenas por uma outra pauta.

Ainda ontem, em nota, o Governo do Estado se posicionou sobre a mobilização do Sintepp. A assessoria de comunicação da Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc) garantiu que as aulas prosseguem "conforme o calendário letivo de 2022".

Já a Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) informou que o reajuste do magistério que o governo encaminhou à Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) é o maior já pago em toda a história do Estado.