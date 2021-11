Prefeitura de Ananindeua promove castração de cães e gatos a partir desta segunda-feira

A Prefeitura de Ananindeua vai realizar, a partir desta segunda-feira (8), mais uma ação do Castramóvel. A atividade será realizada na sede da Associação de Moradores da Vila Mocajatuba (ASMOVIM), na travessa Oliveira, nº 24A, no Distrito Industrial, a partir das 8h. A programação está dividida em cinco dias, sendo um dia para cadastro dos gatos, um dia para cadastro de cachorros e três dias para castração, sendo dois para gatos e um para cachorros.

Serão castrados apenas o pets que passaram pelo cadastramento. O Castramóvel é realizado de forma itinerante, percorrendo os vários bairros do município e está destinado apenas aos tutores dos pets residentes no bairro que está recebendo a Unidade.

O Castramóvel é um trailer equipado com centro cirúrgico, que pode ser usado de forma móvel, caminhando por qualquer parte da cidade. O serviço tem a finalidade de atender animais de tutores que residem na localidade por onde o veículo passa ou ainda em áreas centrais onde o animal pode ser levado.

Para a Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua (Sesau), os serviços ofertados têm o objetivo de evitar o abandono e garantir a saúde não somente dos animais, mas também da população e, principalmente, levar o serviço de forma itinerante para quem não tem condições de pagar por um procedimento particular.

Confira o cronograma:

- Segunda-feira dia 08/11: Cadastro e coleta de sangue de 60 gatos;

- Terça-feira dia 09/11: Cadastro e coleta de sangue de 40 cachorros;

- Quarta-feira 10/11: Castração de 30 gatos;

- Quinta-feira 11/11: Castração de 30 gatos;

- Sexta-feira 12/11: Castração de 40 cachorros;

Documentação necessária:

RG, CPF e comprovante de residência do tutor do animal.



Critérios para a castração

• Animais saudáveis;

• Animais com idade entre 07 meses a 03 anos de vida;

• O animal deve estar em jejum hídrico (6 horas) e sólido (8 horas) apenas no dia do procedimento cirúrgico;

• Em caso de cio o animal não poderá ser castrado;

• O animal deverá estar higienizado antes do procedimento;

• Em caso de prenhez, somente após o total desmame dos filhotes.

Para Felinos

• É obrigatório o uso de caixas transportes;

• Após cirurgia, é obrigatório o uso de roupa pós cirúrgica (fêmeas), e colar elizabetano (macho).

Para Caninos

• É necessário o uso de focinheira;

• No pós cirúrgico, uso obrigatório de roupa pós cirúrgica (fêmeas), e colar elizabetano (macho).