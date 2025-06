‘Por Todas Elas’: moradores de Ananindeua recebem ação de saúde e cidadania com serviços gratuitos

Os moradores dos bairros Curuçambá e Maguari, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém (RMB), receberam neste sábado (7) mais uma ação social do programa estadual “Por Todas Elas”. A iniciativa garantiu uma manhã de serviços gratuitos, com foco na promoção da saúde, da cidadania e do bem-estar da população do município.

Ao longo da manhã, foram ofertados mais de 30 tipos de atendimentos, por meio do projeto promovido pelo governo do Pará. Entre os serviços: emissão de documentos, consultas médicas e odontológicas, além de exames oftalmológicos com escolha de armação para óculos de grau. E ainda, testes rápidos, vacinação e atendimentos da Defensoria Pública do Estado (DPE), também com emissão de documentos.

Também foram ofertados exames de mamografia e o preventivo do câncer do colo do útero (PCCU), além de encaminhamentos para consultas especializadas. A população teve acesso ainda a exames de ultrassonografia com laudo entregue na hora, incluindo procedimentos para avaliação de mama, tireoide, axilas, abdome total, vias urinárias e exames transvaginais.

“Esta é uma ação criada de mulher para mulher, para cuidar da saúde e cidadania das nossas mulheres. Estamos aqui para garantir que cada moradora, cada família, tenha acesso ao que é seu por direito. Esse é um espaço de acolhimento, escuta e ação”, destaca a vice-governadora do Pará, Hana Ghassan Tuma. Idealizadora do projeto, ela esteve presente nas atividades.

Atendimentos

A dona de casa Cristina Feitosa, de 45 anos, foi uma das moradoras atendidas. Após realizar o exame de vista, ela pôde escolher uma nova armação para seus óculos, um item essencial que, segundo ela, vinha adiando por falta de recursos. “Fazia tempo que eu sentia dificuldade para enxergar, mas não conseguia marcar consulta nem comprar óculos novos. Hoje consegui fazer o exame e escolher uma armação. E ainda vou fazer consulta ginecológica. Tudo de graça”.

Por Todas Elas Fotos: Bruno Cecim / Agência Pará Fotos: Bruno Cecim / Agência Pará Fotos: Bruno Cecim / Agência Pará Fotos: Bruno Cecim / Agência Pará

Juliane Ribeiro, de 32 anos, mãe de três filhos, aproveitou a ação para resolver uma demanda importante da família: a emissão das carteiras de identidade das crianças. “Trouxe meus três filhos para fazerem a carteira de identidade. É algo que a gente sempre precisa e nem sempre tem tempo ou condições de ir atrás. Isso ajuda muito a gente, principalmente quem não tem facilidade para marcar esses serviços”.

O programa

Criado em 2024, o “Por Todas Elas” tem como missão promover o protagonismo feminino e garantir o acesso das mulheres aos seus direitos fundamentais. Desde sua criação, o programa já passou por diversos municípios paraenses, totalizando mais de 110 mil atendimentos.

“Seguimos trabalhando para levar este importante programa a cada vez mais localidades, tanto na Grande Belém quanto no interior do Estado. Este é um projeto que busca valorizar e cuidar das mulheres paraenses, mas também atende homens, para que toda a população possa ter acesso a serviços importantes oferecidos pelo governo do Estado”, avaliou a Secretária de Estado de Articulação da Cidadania, Elieth Braga.