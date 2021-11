População teme queda de árvores sem manutenção plantadas no canteiro da Arterial 18

Árvores plantadas há 40 anos no canteiro da avenida Dom Vicente Zico, a Arterial 18, em Ananindeua, estão assustando trabalhadores do entorno. Isso porque há meses os vegetais não recebem manutenção e, ao cair da chuva, balançam, derrubando galhos e frutos, denuncia a população.

Dona Antônia foi quem plantou as mangueiras quando começou a comandar uma lanchonete localizada no canteiro, ao lado do ponto de táxi, na esquina com a SN 24. A senhora conta que entre as árvores existe uma que mais gera preocupação, pois já está com as raízes quebrando a calçada.

“Aqui a gente poda, mas essa árvore mais podre precisa retirar porque ela tá correndo perigo de levar esse nosso ponto e carro dos taxistas. Quando chove é que temos mais medo dela cair. A árvore balança tanto que a raiz já está rachando o piso. Se cair de um lado, ameaça os taxistas; se cair de outro, ameaça a minha lanchonete e terei muito prejuízo”, denuncia.

Dona Antônia conta que sua família já oficializou o pedido de manutenção das árvores na Prefeitura, mas até hoje não teve retorno (Sidney Oliveira)

A senhora conta que sua família já oficializou o pedido de manutenção das árvores na Prefeitura, mas até hoje não teve retorno. Ela teme pelo seu local de trabalho e pelas vidas que trafegam pelo espaço. “No final de semana o canteiro fica lotado, muitas pessoas vêem, sentam, se divertem. Imagina se ela cai nessa circunstância? Não faço questão que tire as árvores, mas que façam a manutenção, tire o excesso dos galhos”, finaliza dona Antônia.

Nelson Andrade, taxista e secretário da Associação Asmauto, acredita que é necessário que órgãos competentes analisem a situação do vegetal. “Semana passada teve uma chuva muito forte e eu vi que realmente essa árvore balança bastante, cai muitos galhos, não sei se é o caso de retirar. Acredito que é preciso ser feito um estudo para analisar essa questão”, diz o autônomo.

Vegetais são ameaça para carros de taxistas que ficam estacionados (Sidney Oliveira)

O que diz a Prefeitura

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Sema) informa que há um cronograma da equipe operacional de podagens de áreas verdes, a qual realiza a avaliação fisiológica in loco sobre a saúde de todas as árvores localizadas em áreas públicas do município, verificando que tipos de serviços elas receberão.

As árvores localizadas no canteiro central da Av. Dom Vicente Zico (Arterial 18) serão podadas a partir da segunda semana do mês de novembro, de acordo com o cronograma.

Esta semana, por conta do feriado de finado (2/11), as equipes estão voltadas para a podagem das árvores das áreas dos cemitérios e entorno.

Medo aumenta quando ocorrem ventanias (Sidney Oliveira)

A Secretaria ressalta que os munícipes podem solicitar a avaliação de árvores, mas somente de áreas públicas. Eles precisam comparecer à secretaria e, por meio de ofício ou carta, informar o motivo e o local onde se encontra a árvore.

A poda de árvores em áreas particulares é de responsabilidade dos proprietários, cabendo à Sema emitir apenas Laudo de Vistoria Vegetal e respectiva Autorização de Supressão Vegetal caso seja identificada a necessidade da retirada do indivíduo arbóreo.

A Secretaria fica localizada na Av. Cláudio Sanders, 2100 - Maguari