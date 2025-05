Pacientes com problemas renais cobram repasses da Prefeitura de Ananindeua para continuar tratamento

ANANINDEUA

Justiça bloqueia R$ 50 mil das contas da Prefeitura de Ananindeua para garantir hemodiálise

A decisão foi proferida no âmbito da Ação Civil Pública, movida pelo Ministério Público do Estado do Pará, que acompanha, desde 2020, a inadimplência da gestão municipal com os prestadores de serviços de saúde