Obras em Ananindeua: Estado entrega novo trecho do Canal das Toras neste sábado (21/05)

Neste sábado (21), a partir das 9h, os moradores de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, serão contemplados com a entrega do novo trecho do Canal das Toras, que liga o bairro de Águas Brancas, no início da Rua 2 de junho à Estrada do Aurá. As obras fazem parte de um convênio assinado, no ano de 2021, com a Prefeitura de Ananindeua, que contemplou serviços de drenagem de águas pluviais, terraplenagem, pavimentação asfáltica, sinalização viária e calçadas.

Estão em fase de ajustes finais os serviços de pavimentação, urbanização e sinalização realizados ao longo dos 2 km de obras. “Os investimentos na infraestrutura das vias que margeiam o canal das Toras, assim como o Maguariaçu, entregue na semana passada, fazem parte de convênios que o Estado tem com a prefeitura de Ananindeua, por meio da Sedop. São obras de extrema importância, que visam principalmente, melhorar o fluxo para os pedestres e veículos na área e em bairros vizinhos”, afirmou Ruy Cabral, titular da Sedop.

Andamento das obras no canal Maguariaçu

No último sábado (14), o Governo do Estado entregou um trecho do canal Maguariaçu, em Ananindeua. A partir das contenções do canal, as obras permitirão que, pela primeira vez, o município possa ter vias que margeiam o Maguariaçu, interligando toda estrutura viária da cidade.

O administrador, Walterson Amaral, morador das proximidades do canal do Maguariaçu, explica que antes, no espaço onde foram executadas as obras, existia um braço de igarapé de difícil acesso.

“Ninguém passava por aqui, porque não tinha escoamento de água adequado, acabava transbordando e invadia casas, levando lixo e bichos. Depois que essa obra começou, já melhorou muita coisa, como a mobilidade, o policiamento consegue entrar, nossas casas são valorizadas, sentimos o bem-estar”, disse Walterson.

As marginais do canal Maguariaçu têm cerca de 2,3 km de extensão e viabilizam a ligação entre a TV WE 31, no conjunto Cidade Nova 5, até a rua Cavalcante que liga os bairros Centro e Guajará. O local recebeu serviços de drenagem de águas pluviais, terraplanagem, pavimentação asfáltica, sinalização viária e calçadas, para proporcionar infraestrutura viária, mais segurança e mobilidade urbana para quem trafega pelo local.

Obras no canal do Tucunduba

As obras de macrodrenagem do quarto trecho da bacia do Tucunduba avançam com a diminuição do período chuvoso. Nesta semana duas das sete pontes previstas no projeto devem ser concluídas. A primeira, na travessa Timbó com a passagem Acatauassu Nunes, já está concretada e entra na fase de acabamento para a liberação do tráfego de veículos e pedestres. A segunda, na travessa Vileta, começou a ser concretada nesta terça-feira (17).