Moradores fecham passagem em Ananindeua por falta de coleta de lixo

Moradores da Travessa We-79, no bairro do Coqueiro, em Ananindeua, fecharam a passagem da rua com lixo na manhã desta terça-feira (12). Segundo um vídeo gravado por um morador, a atitude foi tomada após 5 dias no qual supostamente a coleta dos resíduos sólidos não teria sido realizada pelo bairro.

Ainda nesta manhã desta terça-feira (12), a reportagem recebeu uma denúncia sobre a falta de coleta em outro trecho. “Nós, moradores da Cidade Nova, estamos sofrendo com o acúmulo de lixo na frente de nossas casas. Ratos já estão aparecendo. Sou da We-30 na Cidade Nova 5”, disse um morador que preferiu não se identificar.

A reportagem segue apurando para descobrir se a falta de coleta de resíduos sólidos está ocorrendo em outros bairros do município.